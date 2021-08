La settimana più calda anche nel Reatino, mercoledì da bollino rosso

Lunedì 9 Agosto 2021, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 19:29

RIETI - Bari, Campobasso, Latina e Roma domani, e mercoledì anche Frosinone, Palermo, Perugia e Rieti: sono le città contrassegnate con il bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi per le fasce più fragili (bollino arancione). Altre 8 città domani sono indicate con il bollino arancione (Bologna, Brescia, Catania e Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Trieste) e 13 mercoledì (Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Viterbo).



Per difendersi dal caldo il ministero ribadisce alcune fondamentali regole: evitare di esporsi al caldo o al sole dalle 11 alle 18; non frequentare zone particolarmente trafficate, in particolare per le persone più fragili; uscire nelle ore più fresche, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e evitando l'attività fisica all'aperto nelle ore più calde. Poi attenzione alla conservazione dei farmaci, bere abbondantemente, evitando bevande troppo fredde e quelle alcoliche. Importante poi seguire un'alimentazione leggera, prefererendo la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti.