RIETI - Il Football Club Rieti comunica che è aperta la prevendita dei tagliandi d'ingresso per la partita di Campionato FC Rieti-Viterbese Castrense, in programma domenica 3 marzo 2019 alle ore 14,30.Prezzi dei biglietti:TRIBUNA VALLE SANTA B-G: €. 12.00 + 1.20 (prevendita)TRIBUNA VALLE SANTA C: €. 15.00 + 1.20 (prevendita)TRIBUNA VALLE SANTA D-E: €. 18.00 + 1.20 (prevendita)TRIBUNA VALLE SANTA F: €. 7.00 RISERVATO A TUTTI GLI ATLETI IN possesso della tessera FIGC, calciatori delle categorie DILETTANTISTICHE, dirigenti, tecnici e ragazzi under 18.per la curva nord e tutte le tifose amarantocelesti un biglietto speciale al prezzo di 5€SETTORE OSPITI: €. 9,00 + 1.20 (prevendita)(vendita aperta fino alle ore 19:00 di sabato 02/03/2019)I biglietti per il settore ospiti sono acquistabili online e presso la Tabaccheria "Casti Claudia" in Via della Palazzina, 123, Viterbo (VT)Il Circuito di vendita online è www.etes.itPotranno entrare allo stadio tutti i bambini nati dopo il 01/01/2005 solo se accompagnati da un adulto con regolare tagliando d'ingresso, proseguendo l'iniziativa Baby Giornata Amarantoceleste.I biglietti sono acquistabili con prevendita, entro le ore 19:00 di sabato 02/03/2019, presso:- Agenzia Fortitudo Viaggi, in Via Aniene 3C/3D, tutti i giorni- Segreteria dello Stadio "Centro d'Italia - Manlio Scopigno", Sabato 02/03/2019 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00- Sito www.etes.it.La biglietteria in Via Alcide De Gasperi s.n.c nel piazzale antistante la Tribuna Valle Santa aprirà dalle ore 10.00 fino alle ore 14:00 il giorno della gara.