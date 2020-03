MERELLI 7.5

KALOMBO 6.5

VIGNATI 6.5

ESPOSITO 6.5

ZANCHI 7

MARCHI 6

SERENA 6

MORRONE 6

RASI 6.5

TIRELLI 6

DE PAOLI 7

RUSSO 6

CANEO 7

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Viterbese e Rieti. De Paoli match winner, Merelli para il rigore di Tounkara. Zanchi e Rasi ottimi sulle corsie, buona prova della linea difensiva.Non deve compiere interventi particolari. Sicuro come sempre in uscita, ma la giocata del match è il rigore parato a Tounkara, anche se il tiro dell'attaccante è tutt'altro che irresistibile.Inizia con un paio di sbavature ed un giallo, poi cresce e gioca una partita di grande affidabilità.Buona prova sua e di tutta la linea difensiva. Affidabile e sicuro.Anche per lui bella partita. Benissimo in chiusura, meno bene quando riparte, sbagliando un paio di appoggi comodi.Gioca un primo tempo sontuoso anche a destra, che non è la sua corsia di appertenenza. Cala un pochino nella ripresa, ma resta assolutamente tra i migliori.Ritorna titolare. Non è ancora al meglio e si vede.Entra nella ripresa al posto di Marchi, nessuna giocata degna di nota, ma mette ordine a centrocampo.Anche per lui pochi spunti a centrocampo. Tiene bene la posizione e fa bene in fase di interdizione.Anche lui nel primo tempo si rende protagonista con un paio di cavalcate sulla sinistra, poi cala ma rimane ordinato.Suo il fallo da rigore, ingenuo. Da un suo cross dalla destra nasce però il gol del vantaggio di De Paoli.Nel primo tempo si mangia un gol, poi la decide con una conclusione ravvicinata. Prestazione non memorabile, ma il gol è pesantissimo.Una conclusione altissima sopra la traversa nella ripresa, meno guizzante del solito ma comunque utile alla causa.Il Rieti è ancora vivo. Non aveva ancora fatto punti dal suo ritorno in amarantoceleste, ne trova tre, pesantissimi nel derby (6 considerando anche quello di andata). Fa felici i tifosi ma soprattutto tiene viva la fiamma della salvezza, che resta complicatissima ma, da oggi, più fattibile.