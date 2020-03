A PORTE CHIUSE

CALABRO COME CANEO

LE SCELTE

RIETI - Dall'era Camilli all'era Romano, per la Viterbese quest'estate è iniziato un nuovo corso, con un imprenditore che - pensate un po' - è stato anche ad un passo dal rilevare il Rieti dalle mani di Curci. Paradossalmente e per certi versi inconsapevolmente, il derby tra Viterbese e Rieti, che all'andata ha sorriso agli amarantoceleste, era già iniziato ancor prima di puntare la palla al centro del campo e domani, domenica 8 marzo, al "Rocchi" i tre punti in palio valgono tanto, se non tutto.Ma rispetto ai 61 derby vissuti dal '45 ad oggi, quello di domani si giocherà per forza di cose a porte chiuse: mai prima d'ora era successa una cosa del genere, al massimo è stata vietata la trasferta ad una delle due tifoserie in campo avversario per motivi di ordine pubblico. Ma l'emergenza Covid-19 ha generato tutto ciò e di questa sfida, un giorno, si racconterà pure di un derby senza tifo, senza calore, senza sfottò.All'andata sulla panchina della Viterbese c'era Giovanni Lopez, che due settimane dopo il pesante 4-2 dello "Scopigno" venne esonerato in favore proprio di Antonio Calabro che tre mesi prima si dimise per motivi di carattere personale. Per lui, dunque, un ritorno nella piazza dove ha lasciato un segno indelebile vincendo la storica Coppa Italia contro il Monza di Berlusconi e Galliani, per certi versi come il suo "dirimpettaio" di domani, quel Bruno Caneo che dopo aver rivitalizzato Rieti e i reatini, venne messo alla porta per le sue dichiarazioni al fulmicotone ("questa squadra è stata stuprata sportivamente" disse) contro il club, prima del suo ritorno, due settimane fa.Dalle statistiche al campo, per parlare di una Viterbese che rispetto a domenica scorsa cambierà davvero poco, confermando il tandem d'attacco Tounkara-Volpe e chiedendo a Bensaja di lavorare tra le due linee. A centrocampo Bezziccheri ed Errico avranno le chiavi della cabina di regia, mentre Urso (a sinistra) e Bianchi (a destra) dovranno contenere i rispettivi avversari diretti, vale a dire Kalombo e Zanchi. In porta conferme per Biggeri, imbattuto da 180', ma la soluzione Pini non è da scartare a priori. Difesa con Negro centrale, Markic e Baschirotto intermedi.