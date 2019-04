TABELLINO U17

RIETI - Doppia sonora sconfitta casalinga per le giovanili di Lega Pro del Rieti nel derby contro la Viterbese Castrense: l’Under 17 perde 4 a 0 mentre l’Under 15 3 a 1.Tra andata e ritorno alla fine le due formazioni che militano nei campionati Allievi e Giovanissimi di serie C contro i cugini gialloblù non sono riusciti a fare nemmeno un punto e al Gudini ieri, se l’Under 15 di Leonardo Desantis ha provato a rispondere colpo su colpo ai viterbesi, per i ragazzi allenati da Mirko Pagliarini invece non c’è stato nulla da fare complice anche l’aver giocato in inferiorità numerica per quasi 80 minuti ed aver finito la gara in 8 uomini.La partita degli Allievi amarantocelesti infatti subisce la svolta al 12’ quando Bonis viene espulso e la Viterbese, forte della superiorità numerica, guadagna campo. Così tra il 25’ e il 29’ con Ferramisco e Celesti la formazione della Tuscia sferra un uno-due che mette quasi al tappeto i padroni di casa. Nella ripresa a complicare ancora di più la situazione per gli amarantocelesti arriva l’altra espulsione, questa volta è Mosella a vedersi mostrare il cartellino rosso. Con il doppio vantaggio di reti e di uomini la Viterbese controlla la gara e riesce a trovare la terza rete al 77’ con Stefani. A 5’ dal triplice fischio l’estremo difensore reatino Conti viene espulso per aver preso il pallone con le mani fuori dall’area di rigore e sulla successiva punizione Galli insacca il definitivo 4 a 0.L’Under 15 reatina ha invece tenuto testa ai pari età viterbesi non facendo trasparire tutta quella differenza che la classifica lascerebbe intendere: la Viterbese è seconda a un punto dalla capolista Pontedera mentre il Rieti è penultimo.I gialloblù partono subito forte e dopo 6’ Patrizi segna il rigore assegnato per fallo di mano di Ilarità. La partita si gioca a viso aperto con occasioni da entrambe le parti ma sono gli ospiti ad andare nuovamente in rete al 31’ con Bersaglia. Il primo tempo si chiude sul 2 a 0 per la Viterbese con la ripresa che si apre con un altro calcio di rigore, questa volta per il Rieti, con D’Avanzo che però non riesce a superare l’estremo difensore ospite. Il gol dei padroni di casa arriva al 23’ con Fiore. Sul risultato di 2 a 1 la partita si fa emozionante con continui ribaltamenti di fronte che Bersaglia è bravo a sfruttare al 41’ mettendo a segno la sua doppietta personale che fissa il risultato sul definitivo 3 a 1.Con­ti, Ace­ti, Van­go­ne, Ce­le­sti, Mo­sel­la, Bo­ni­fa­zi, De Santis, Fa­li­lo, An­dreo­ni, Ca­pac­cio, Bo­nis All. Pagliarini A disp. Ver­de­ra­me, Mostarda, Asca­ni, Polidori, Inel, Cotumaccio, Ferraro, Cammarota, Zagaria.: To­rel­li, Brac­cio, Pon­tua­le, Brai­do, Ca­pa­ti, Gal­li, Ma­si­ni, Za­non, Ce­le­sti, Ste­fa­ni, Fer­ra­mi­sco All. Gentili A disp. Vin­cen­ti, De Bonis, Pasquarelli, Cesarini, Moretti, Colagè, Spolverini, Me­do­ri, Centofante: Mes­si di Al­ba­no: 25’ Fer­ra­mi­sco, 29’ Ce­le­sti , 77’ Ste­fa­ni, 86’ Gal­li: espul­so 12’ Bo­nis (R), 58’ Mo­sel­la (R), 85’ Con­ti (R); am­mo­ni­ti Mo­sel­la, Mo­star­da, Ste­fa­ni, Fer­ra­mi­scoArezzo-Pisa 1-1Carrarese-Arzachena 2-2Pistoiesa-Siena 1-1Pontedera-Olbia 3-1riposa LucchesePontedera 40Siena 33Arezzo, Viterbese e Pistoiese 30Carrarese 24Rieti 21Lucchese e Olbia 20Pisa 18Arzachena 8: Pa­ris, D'Acun­to, Spe­ra, Pi­roz­zi, Ila­ri­ta, Con­ti, D'Avan­zo, Fio­re, De An­ge­lis, Nun­zi, An­dreo­ni All. Desantis disp. Mi­luz­zi, Mo­star­da, Dui­na, Gril­li, Bon­com­pa­gni, Pa­ris: Rai­lea­nu, Pa­tri­zi, Sga­ra­mel­la, Fer­lic­ca, La­vel­la, An­to­naz­zo, Ze­ga, Ar­gen­zia­no, Ca­ro­si, Ber­sa­glia, Cuc­cio­let­ta All. Livi A disp. Buc­ci, Fra­io­li, Pom­po­ni, Sa­lim­be­ni, El Qou­ta­li, Ono­ri, Ro­sau­ri, Guc­ciar­di, Pro­ce­si: Ma­sci di Ro­ma 2: 7’ pt Pa­tri­zi rig. (V), 37’pt e 31’st Ber­sa­glia(V), 23' st Fio­re (R): am­mo­ni­ti Ila­ri­tà, Spe­ra, D'Avan­zo, Bon­com­pa­gniArezzo-Pisa 3-2Carrarese-Arzachena 4-0Pistoiese-Siena 0-0Pontedera-Olbia 1-0riposa LucchesePontedera 44Viterbese 43Pisa 36Pistoiese 34Siena 32Arezzo 31Carrarese 22Olbia 13Lucchese 12Rieti 11Arzachena 3