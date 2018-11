COSI’ IN CAMPO

Rieti

Viterbese

Arbitro

LE ALTRE GARE, X GIORNATA

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il derby contro la Viterbese per raddrizzare la stagione e chiudere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Questa sera alle 20.30 il Rieti di Ricardo Cheù sarà di scena all’Enrico Rocchi contro la Viterbese Castrense per la decima giornata di campionato di serie C e ci arriva con una serie di incognite.Innanzitutto il tecnico reatino dovrà inventarsi quasi completamente il reparto difensivo per le assenze del capitano Nicolò Gigli, squalificato, e Cécé Pepe, infortunato, ma soprattutto a destare curiosità sarà proprio l’avversario degli amarantocelesti che stasera giocano la loro prima partita di campionato dopo aver atteso invano di essere inseriti nel girone del centro Italia: se da un lato i viterbesi potrebbero scontare il fatto di non aver ancora disputato una partita ‘vera’ (un conto sono le amichevoli, un conto le gare con tre punti in palio), dall’altro, come sottolineato dallo stesso allenatore reatino, mentre i gialloblù conoscono bene il Rieti, i reatini non sanno praticamente nulla degli avversari.Oltre a Gigli e Pepe, Cheù dovrà fare a meno anche di Amara Konate, espulso anch’egli contro il Siracusa, e di Thomas Vailiou, fermo per un’influenza. L’allenatore portoghese potrebbe quindi adottare un inedito 4-4-2 o più probabilmente con un 4-3-2-1 con Nikolay Todorov e Cedric Gondo centrali d’attacco e far debuttare uno tra Gianluca Gualtieri e Filippo Delli Carri al centro della difesa.: Chastre, Dabo, Papangelis, Diarra, Gallifuoco, Gualtieri, Cericola, Palma, Todorov, Maistro, Gondo. All. Cheù: Forte, De Giorgi, De Vito, Atanasov, Sini, Palermo, Damiani, Baldassin, Pacilli, Polidori, Saraniti. All. Lopez.: Meleleo di Casarano (Perotti e Severino di Campobasso)Paganese-Sicula LeonzioSiracusa-CaveseTrapani-MateraVibonese-Virtus FrancavillaCatanzaro-BiscegliePotenza-CataniaJuve Stabia-CasertanaRende RegginaJuve Stabia e Trapani 18Rende 17Catania e Vibonese 14Casertana 12Cavese e Sicula Leonzio 11Catanzaro 10Virtus Francavilla, Potenza e Bisceglie 9Monopoli e Reggina 8Rieti 7Siracusa 5Paganese 2Viterbese 0Matera -4