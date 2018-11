© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Alla vigilia del derby con la Viterbese il tecnico del Rieti, Ricardo Cheù, nella consueta conferenza stampa prepartita mostra la consueta sicurezza e sembra non preoccuparsi troppo delle critiche piovutegli addosso dopo la partita persa in casa contro il Siracusa: «Questo periodo è servito a fare un po’ di chiarezza, veniamo da tre partite che abbiamo perso, abbiamo perso contro la prima in classifica, e con la Vibonese che adesso è quinta mentre con il Siracusa abbiamo grandi responsabilità. La prossima partita potrebbe sembrare una finale per l’importanza per i tifosi e per la città, me ne rendo conto, ma noi dobbiamo affrontarla in maniera professionale come le altre.Non arriviamo a questa gara nella stessa situazione loro: la Viterbese non avendo mai giocato finora non hanno squalificati e infortuni come noi oltretutto si è creata una situazione veramente strana per la quale ci troviamo a giocare contro una squadra che non è mai scesa in campo finora, motivo per cui la Viterbese conosce tutto di noi mentre non sappiamo praticamente nulla di loro. Spero che i ragazzi interpretino al meglio la gara».Sulle critiche il tecnico portoghese taglia corto: «Ho sentito molte critiche, ma ci possono stare - commenta Cheù – Vorrei far notare però che Dabo in prima divisione portoghese ha giocato a terzino sinistro mentre Gallifuoco ha giocato 40 partitae da terzino destro, quindi dire che erano fuori ruolo mi sembra esagerato. Adesso però è opportuno pensare alla Viterbese, spero che i tifosi che verranno a Viterbo capiscano il momento di difficoltà e ci sostengano per tutti i 90 minuti. Poi comprendo che quando si vince arrivano pochi complimenti mentre se perdi le critiche piovono numerose».Per quanto riguarda gli assenti l’allenatore portoghese fa pretattica: «A parte gli squalificati Nicolò Gigli e Amara Konate scioglierò le ultime riserve alla vigilia della gara con ancora due giocatori in dubbio». L’allenatore reatino non fa i nomi in dubbio ci sono Thomas Vasiliou e Cecè Pepe e al posto di quest’ultimo è probabile quindi l’esordio stagionale di uno tra Gianluca Gualtieri o Filippo Delli Carri.Sul proprio avvio di stagione Cheù la prende con filosofia: «Ho due anni di contratto e quando sono arrivato sapevo che avevo una rosa giovane da far crescere e sapevo che c’era bisogno di tempo per far questo. Sono venuto in Italia per fare del mio meglio, non per essere il migliore ma per migliorare: se mi chiedete se sono felice vi dico che sono felice di stare qui ma so anche che bisogna cambiare qualcosa. Cerco di migliorare ogni giorno in tutti gli aspetti, nell’essere allenatore, e cercare di migliorare la squadra, i giocatori e tutti gli aspetti».