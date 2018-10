© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Scongiurato il rischio di un rinvio di Viterbese-Rieti. Dopo che il Consiglio Federale di ieri aveva scongelato tutte le squadre, dando ordine di riprendere il regolare svolgimento dei campionati, nella serata di ieri Virtus Entella e Viterbese avevano chiesto il rinvio delle rispettive gare in attesa della sentenza definitiva proprio per l'Entella, prevista a metà novembre. A fare chiarezza definitiva è stato però il vice presidente vicario della Lega Pro Mauro Grimaldi: «La Lega Pro conferma che tutte le gare del week-end tra il 3 ed il 5 novembre si giocheranno regolarmente - ha dichiarato- dobbiamo ripristinare la regolarità della competizione, fermi ed impregiudicati i diritti delle società che ancor oggi vedono pendenti i loro giudizi».Viterbese-Rieti si giocherà dunque, e la trasferta sarà aperta anche ai tifosi amarantocelesti. Il club amarantoceleste ha diffuso anche le modalità di acquisto dei tagliandi, disponibili al costo di 10 euro più i diritti di prevendita, specificando inoltre che non potranno essere acquistati al botteghino nel giorno della gara. La prevendita resterà aperta fino alle 19 di venerdì 2 novembre, e potranno essere acquistati online sul sito www.go2.it . Disponibile anche il punto vendita Go2 Rieti presso Fortitudo Viaggi in via Aniene 3.