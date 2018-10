LE PAROLE DEL PRESIDENTE GRAVINA

RIETI - Il derby tra Viterbese e Rieti si giocherà regolarmente. Lo ha deciso questa mattina il Consiglio Federale, che di fatto ha proseguito sulla stessa linea della sentenza del Consiglio Di Stato. Sarà una serie B a 19 squadre quindi, con il Consiglio che ha ripristinato tutte le gare delle squadre che erano ancora in attesa. Tra queste ovviamente anche la Viterbese, che sperava nel ripescaggio dell'Entella con conseguente cambio di girone. Il derby di sabato quindi si giocherà, salvo altri colpi di scena che potrebbero arrivare dal patron Camilli. Viterbese - Rieti viene quindi confermata per sabato, anche se si giocherà alle 20.30. Tra le fila degli amarantocelesti non ci saranno gli squalificati Konate (due turni) e Gigli (uno).«Auspico che tutti tornino a giocare. È un invito che credo verrà accolto dai responsabili della Lega Pro. È arrivato il momento di giocare a calcio». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina al termine del consiglio federale che oggi ha «preso atto» dell'ordinanza del Consiglio di Stato che di fatto lascia per ora la Serie B a 19 squadre. «Dobbiamo essere anche realisti, non possiamo continuare a essere testardi a prescindere. Non dobbiamo unire al danno la beffa. Dovremmo gestire un calendario con 13-14 gare disputate», prosegue Gravina, anticipando che «la parola definitiva la daremo dopo il 15 novembre», quando il Consiglio di Stato discuterà nel merito. «Oggi abbiamo fatto riflessione attenta e partecipata - chiarisce il capo del calcio italiano - il consiglio federale ha preso atto che ad oggi c'è un provvedimento cautelare emanato dal Consiglio di Stato. Rispettiamo ampiamente questa decisione». «Abbiamo anche riflettuto sulla tutela del valore della competizione sportiva, perché il 15 novembre saranno state già disputate 12 giornate del campionato di B, il consiglio quindi rispetterà il valore della competizione particolarmente avanzata rispetto a qualche settimana fa», ha concluso.