RIETI - Vendicare lo sciagurato 0-2 dello scorso anno. La missione del Rieti reduce da tre vittorie consecutive, che domani allo "Scopigno" (ore 15) dovrà fare i conti con la Virtus Francavilla (nella foto di Mino Solazzo), un avversario in salute che nell'ultimo impegno stagionale in ordine di tempo ha trovato tre punti preziosi a Bisceglie (1-0) nel derby pugliese contro la formazione allenata da Sandro Pochesci.Per l'occasione, il tecnico Bruno Trocini può sorridere perché oltre ad aver recuperato del tutto l'attaccante Vasquez e Tiritiello per la difesa, sa di poter contare nuovamente anche sull'ex portiere della Spal, Poluzzi, il quale ha smaltito l'infortunio: ma visto l'ottimo rendimento del baby Bryan Costa tra i pali, si va per forza di cose al ballottaggio. E tatticamente sarà ancora 3-5-2 con uno tra Costa e Poluzzi tra i pali, difesa affidata a Marino con Delvino e Caporale intermedi. A centrocampo, invece, Bovo avrà il comando della regia, Di Cosmo e Zenuni le due mezzali, Albertini e Nunzella i quinti. Puntoriere e Vasquez. Out Gigliotti per squalifica.