RIETI - Una sola sconfitta negli ultimi due mesi e mezzo di campionato, 3 vittorie e 4 pareggi - gli ultimi tre consecutivi - sono i numeri della Vibonese che in questo momento è agganciata al treno playoff, con uno sguardo sempre allungato verso il gruppetto delle big.Giacomo Modica gli ha dato una dimensione a questa squadra, il suo 4-3-3 è diventato ormai un marchio di fabbrica e a Vibo Valentia i "Caffo boys" regalano soddisfazioni ormai da due anni. Il pareggio in rimonta di domenica scorsa al San Nicola contro il Bari dei tanti big, ha permesso alla squadra di vivere una settimana di assoluta serenità, ma l'arrivo del Rieti che è in serie positiva da quattro giornate ed ha uno dei rendimenti più alti del girone dal dopo-Mariani ad oggi, preoccupa non poco Modica, che alla vigilia è stato chiaro: "Probabilmente in questo momento affrontiamo l'avversario più scorbutico del girone - dice il tecnico - Caneo gli ha dato un'identità ben definita ed i risultati parlano per lui, ma i ragazzi sono stati bravi a seguirlo sin dal primo giorno e non a caso, oggi, il Rieti è una di quelle squadre che gioca il miglior calcio del campionato. La Vibonese, però, è pronta alla sfida: la vittoria ci manca ormai da tre turni e credo sia ora di tornare a farlo. La formazione? Abbiamo ancora delle cose da capire e lo faremo a poche ore dal calcio d'inizio, ma in linea di massima non sono previsti stravolgimenti".Nel 4-3-3 non ci sarà Malberti, squalificato dopo il giallo rimediato domenica a Bari, ma Modica lo avrebbe fatto partire comunque dalla panchina. In porta Greco, difesa a quattro con Altobello e Redolfi marcatori centrali, Mahrous e Ciotti terzini di fascia. Il trio di centrocampo sarà guidato da Petermann, con Tumbarello mezz'ala sinistra e Prezioso dalla parte opposta. In avanti spazio a Berardi, Bernardotto e il temibile Bubas, che al Rieti ha già segnato, due stagioni fa nei playoff di serie D.