RIETI - Un pomeriggio di riflessione e cultura per il Rieti che, al gran completo, è stato rivevuto dal vescovo Domenico Pompili e ha fatto visita al Palazzo Papale, ammirando anche le bellezze della pinacoteca. Ad accogliere la squadra proprio il vescovo Pompili, che ha offerto alla squadra una lettura del Vangelo, per poi ricordare l'onore e la responsabilità di difendere i colori di Rieti in giro per l'Italia. Poi una preghiera con i giocatori e la benedizione. Subito dopo il vescovo la professoressa Ileana Tozzi ha illustrato alla squadra la storia del palazzo vescovile e della città, prima di guidare la visita alle bellezze contenute nella pinacoteca: «Sono iniziative da ripetere più spesso - ha commentato il tecnico Ricardo Chéu - che rafforzano il legame con la città che speriamo ci sia sempre vicina». © RIPRODUZIONE RISERVATA