RIETI - Il Football Club Rieti comunica che mercoledì 10 ottobre, alle 16, presso il salone del Palazzo papale di Rieti, tutta la società sarà ricevuta dal vescovo Domenico Pompili.Sarà un interessante incontro tra gli spazi della fede e quelli dello sport, un momento che vedrà il vescovo Domenico accogliere i giocatori e i dirigenti della società reatina a conferma del forte interesse della Chiesa locale per il mondo dello sport.A guidare la squadra alla scoperta degli spazi del Palazzo papale sarà la professoressa Ileana Tozzi, direttrice del Museo diocesano, che illustrerà alla squadra anche le opere più significative della pinacoteca.L’iniziativa è organizzata congiuntamente dalla società sportiva e dall’Ufficio diocesano Problemi Sociali e Lavoro. «L’incontro con la prima squadra di calcio della città – spiega il direttore, don Valerio Shango – è un modo per la Chiesa locale per sostenere la squadra e condividere con i tifosi la gioia, e i valori etici dello sport».«Un momento importante per il valore sociale delle iniziative future con la città e gli abitanti di Rieti» aggiunge il presidente Manthos Poulinakis.