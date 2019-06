© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non c'è ancora la firma sul contratto, chi si aspettava la tanto attesa "fumata bianca" dovrà pazientare ancora un po', ma è ormai imminente il passaggio dell'80% delle quote del Fc Rieti da Riccardo Curci al duo imprenditoriale composto da Roberto Felleca e Massimo Nicastro, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi da Il Messaggero.Le due parti si sono incontrate poco dopo le 17 nello studio del commercialista Gianluigi Coccia, dove Curci accompagnato da Di Santo ha manifestato apertamente a Felleca e a Ninni Corda (prossimo dt del Rieti), la volontà di cedere il pacchetto di maggioranza del club rilevato lo scorso 15 dicembre dal greco Poulinakis - che a sua volta in estate lo aveva acquisito proprio dal patron reatino - chiedendo però esplicitamente di poter restare in seno al club col restante 20%.Entrambe sono poi entrate nel merito delle questioni pratiche trovando un accordo sostanziale che verrà ufficializzato non appena Curci rientrerà da un breve periodo di vacanza (lavoro) già programmata tempo fa, dando vita così ad un nuovo corso che, si spera, possa coincidere con un'era meno tribolata rispetto all'ultimo biennio.