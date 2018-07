di Renato Leti

RIETI – La Valle del Tevere non scherza e piazza altri due colpi di mercato che rafforzano ulteriormente per la prossima stagione la formazione allenata da Stefano Scaricamazza. E’ di ieri la notizia del ritorno in maglia biancoblù di Andrea Marvelli dopo la trionfale esperienza con il Ladispoli e l’arrivo di Alija Hrustic dal Crecas. Ricordiamo che dalla stessa società di Palombara sono approdati nel sodalizio sabino-tiberino del presidente Enzo De Santis anche Jacopo Passiatore, Michele Gallaccio e Jody Fiorentini, ex di lusso per il ritorno del quale la società ha realizzato anche un video diffuso in rete. Altri acquisti importanti sono quelli del venezuelano Josè Leonardo Paletta proveniente dal Cynthia e del giovane portiere Simone Aniello dal Lepanto. La dirigenza ha anche stabilito che per il prossimo campionato le gare interne al Comunale di Forano torneranno a disputarsi la domenica mattina alle 11 anziché in orario pomeridiano come avvenuto nella stagione scorsa.

Sabato 7 Luglio 2018



