Valle del Peschiera, vietate distrazioni contro Tor Lupara. Pezzotti: «Riacquisita un po' di autostima»

RIETI- Sesta giornata di ritorno per il campionato di Promozione: alle 11 il Valle del Peschiera è ospite del Tor Lupara. La gara di andata terminò con il risultato di 1-1, in gol per i reatini Della Penna.

I reatini non devono sottovalutare una partita fondamentale per il loro cammino verso la salvezza diretta da raggiungere il prima possibile. Di fronte avranno il Tor Lupara, fanalino di coda del girone B di promozione. Il Tor Lupara è ultimo in tutte le statistiche: 71 gol subiti, più di tre a partita, 14 gol fatti. Gli ospiti non devono però cadere in questo tranello perché la figuraccia potrebbe essere dietro l'angolo.

Il Valle del Peschiera, ora sesto in classifica con 34 punti, potrebbe, con la vittoria raggiungere il quinto posto in caso di sconfitta del Real San Basilio.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Questa settimana abbiamo lavorato bene riacquisendo un po’ di autostima che nelle ultime partite era venuta meno. Domenica sarà importante come ogni partita. Non considero tanto che giochiamo contro l’ultima perché ho rispetto delle squadre e del gioco del calcio. Ogni gara ha storia a sé. Esigo massimo impegno dai ragazzi perché so che possono giocarsela con tutti».