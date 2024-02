Valle del Peschiera cerca conferme sul campo dell'Athletic Soccer Academy. Pezzotti: «Farò diverse scelte prima del match»

RIETI - Il Valle del Peschiera dopo il successo contro il Riano nella precedente uscita vuole dare continuità ai risultati e alle belle prestazioni: domani alle 15 i reatini sono ospiti dell’Athletic Soccer Academy. Terminò con la vittoria dei reatini (2-0) la gara di andata.

I padroni di casa occupano l’ultimo slot dei play-out e arrivano da un momento poco proficuo in termini di risultati. I reatini di contro vogliono raggiungere la quota salvezza il prima possibile per poi pensare oltre. Qualche difficoltà tra i rossoblù: Cianetti, Floridi e Cenfi non sono al meglio e non è certo il loro ingresso in campo.

Le parole di mister Lorenzo Pezzotti

«Domani affrontiamo sicuramente una buona squadra. Riano ormai è passato e niente ci è dovuto. Questo comincia ad essere un campionato dove se ti rilassi rischi di fare figuracce. Avremo fuori Cianetti per un problema al piede mentre Floridi e Cenfi non sono al meglio. Marcelli non si è allenato solo per motivi di lavoro. Valuteremo domani se impiegarlo dall’inizio. Mi aspetto una risposta importante da parte della squadra».