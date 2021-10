Emergenza under: il Rieti si rafforza ingaggiando il 2002 Andrea Orlandi, ma non basterà

Venerdì 15 Ottobre 2021, 17:42

RIETI - Il Rieti prova a fronteggiare l'emergenza under dopo gli infoertuni di Esposito, Zona e Signate, e la cessione di Covarelli. Ingaggiato l'attaccante del 2002 Andrea Orlandi, ex Lazio e Frosinone. E domenica a Livorno contro la Pro Sorgenti mister Boccolini dovrà gestire una situazione non facile in fatto di giocatori in età di lega, soprattutto per i 2002 e 2003.

La nota del club

Il Football Club Rieti comunica di avere aggiunto alla rosa un nuovo tesserato, che vestirà la casacca reatina nella stagione sportiva 2021/2022. si tratta del classe 2002 Andrea Orlandi, giocatore con un passato nel Under17 della S.S.Lazio e del Under19 del Frosinone Calcio.

Ad Andrea la società augura un sincero in bocca al lupo per questa avventura a tinte amarantocelesti.