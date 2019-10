RIETI - Poggio Mirteto bissa il successo della prima di campionato nel girone reatino dell'Under 19 e resta a punteggio pieno. Al Valletonda i ragazzi di Andrea Di Battista battono 2 a 0 Ginestra sbloccando la gara a metà secondo tempo su rigore. Da quel momento partita in discesa e tre punti che fanno morale e classifica.



LA CRONACA

Primo tempo equilibrato con poche occasioni da una parte e dall’altra. Poggio Mirteto gira meglio la palla mentre Ginestra prova a portarsi in avanti solo su azioni di rimessa. La buona difesa degli ospiti non concede quasi nulla ai ragazzi mirtensi. Solo al 34’Balsamo elude la retroguardia ospite e riesce ad arrivare a tu per tu con Tenore ma l’attaccante spreca calciando addosso all’estremo difensore di Ginestra.

Nella ripresa la partita è più vivace con le squadre che si affrontano con meno tatticismi. Poggio Mirteto dopo un paio di tiri alti, al 67’ trova il vantaggio: su un cross di Ferrari la palla finisce sul braccio di Cicolani e per l’arbitro Pogaci non ci sono dubbi e decreta il calcio di rigore. Sul dischetto va il capitano Luca Del Bufalo che non da scampo a Tenore e fa 1 a 0. Passano 4 minuti e sempre Del Bufalo calcia a rete una punizione dalla sinistra, il portiere ospite, ingannato da un riflesso del sole, interviene male e la palla si insacca per il 2 a 0. Per Ginestra malgrado la giornata prettamente estiva piove sul bagnato: all’80’ Ferrari si invola sul filo del fuorigioco verso la porta avversaria provando a superare il portiere Tenore che fuori area interviene fermando la palla con una mano: punizione ed inevitabile cartellino rosso per l’estremo difensore ospite che viene sostituito tra i pali dal numero 6 Curto che nei restanti 10 minuti riesce anche a farsi apprezzare con due parate su altrettante conclusioni da parte di Poggio Mirteto.



I COMMENTI

Andrea Di Battista, allenatore Asd Poggio Mirteto: «Per quel che i ragazzi hanno fatto vedere in campo direi che la nostra vittoria è ineccepibile. Abbiamo faticato un po’ nel primo tempo, poi nella ripresa ci siamo sbloccati portando a casa una vittoria meritata. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno tenuto il campo offrendo una buona prova».

Alexandro Zossolo, allenatore Asd Ginestra: «Abbiamo tenuto bene un tempo e mezzo giocando alla pari con Poggio Mirteto. La partita è stata decisa da due episodi, il rigore che a mio avviso non era chiarissimo e poi l’espulsione del nostro portiere conseguenza di un’azione partita da una posizione dubbia dell’attaccante mirtense. Questo però è il calcio, i nostri avversari sono stati bravi, noi su alcune situazioni abbiamo faticato un po’».



IL TABELLINO

Asd Poggio Mirteto: Mancinelli, Elisei (83’ Pastorelli), Suica, Nese A. Di Carlo, Del Bufalo, Ferrari (90’ Dionis), Serafini, Favetta, Pompei (75’ Capriccioni), Balsamo (58 Gaetani). A disp. Stoppoloni, Cecchini, Nese F. All. Di Battista

Asd Ginestra: Tenore, Fioroni, Melilli, Massimi, Alessandro Cicolani Alessandro, Curto, Checchetelli (60’ Follaro), Lo Prinzi (67’ Ippoliti), Borghese, Fiorentini, Magi (80’ Di Vetta). A disp. Cicolani Alessio, Ciminelli, Marella. All. Zossolo.

Arbitro: Pogaci di Rieti

Reti: 67’ Del Bufalo su rig., 72’ Del Bufalo.

Note: 80' espulso Tenore; angoli 6-1

