UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Si concludono la terza giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e il primo turno dell’Under provinciale reatino. Cantalice continua a vincere, l’Alba Sant’Elia trova il secondo successo stagionale, partono col piede giusto Poggio Mirteto e Valle del Peschiera.Tra le mura amiche, il Cantalice di mister Antonio Pezzotti trova la terza vittoria in tre partite superando 3-2 il Guidonia. Decisivi i gol di Macera, Sulpizi e Chelebi. Eusebio Dionisi, direttore generale dei biancorossi: «Complimenti alla squadra per l’ottimo inizio di campionato. Essere a punteggio pieno dopo tre gare non è da considerare un fattore di poco conto, considerando che stiamo affrontando il torneo con tutti 2002 sotto età. Ora è importante non abbassare la guardia e continuare a dare il massimo in tutte le partite che dovremo affrontare».Fine settimana positivo anche per l’Alba Sant’Elia, corsara 1-0 sul campo della Castelnuovese grazie alla rete di Cherubini. Danilo Renzi, tecnico dei reatini: «Partita molto ruvida come ci aspettavamo. Non abbiamo approcciato benissimo la gara, lasciando agli avversari un paio di opportunità nei primi minuti. In seguito, abbiamo aumentato l'intensità, creando una serie di occasioni, tra cui una traversa e il gol vittoria alla fine del primo tempo. Nella seconda frazione avremmo dovuto chiudere la gara, ma non siamo riusciti a concretizzare le molte occasioni create. Nel finale abbiamo rischiato di subire il pareggio in un paio di mischie in area di rigore. Pur con qualche assenza, i ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo coeso in cui tutti sono importanti».Accademia Sporting Roma – Eretum Monterotondo 3-1; Libertas Centocelle – Vis Subiaco 2-1; Setteville Caserosse – Accademia Real Tuscolano 3-0; Sfc – Luiss 0-2; Time Sport Roma Garbatella – Fiano Romano 0-1; Athletic Soccer Academy – Tivoli Calcio 1-1.Accademia Sporting Roma, Cantalice 9; Setteville Caserosse, Fiano Romano 7; Accademia Real Tuscolano, Alba Sant’Elia 6; Tivoli, Athletic Soccer Academy 5; Luiss 4; Eretum Monterotondo, Libertas Centocelle, Vis Subiaco 3; Guidonia 1; Time Sport Roma Garbatella, Castelnuovese, Sfc 0.Ottimo inizio per la Valle del Peschiera, vincitrice 2-0 in casa del Ginestra grazie alle reti di Martini e Fiocco. Saverio Fornara, presidente degli ospiti: «Partita soffertissima fino al 90' contro un Ginestra forte e grintoso che ha mancato il pareggio sull’1-0, sbagliando un rigore parato da uno straordinario Degano. Sotto il controllo del mister Fabio Monaco, la squadra è stata attenta e concreta, non lasciando nulla al caso. Unica nota storta della partita è stato il troppo soffice manto di gioco in terra battuta che ha penalizzato tutte e due le formazioni. Arbitraggio abbastanza adeguato per la categoria». Commenta il match anche Alexandro Zossolo, allenatore del Ginestra: «Nonostante la sconfitta, non abbiamo concesso molto agli avversari, creando diverse occasioni e fallendo anche un calcio di rigore. Ora è tempo di pensare alla prossima sfida contro Poggio Mirteto, mettendo in pratica i tanti miglioramenti riscontrati durante le amichevoli precampionato».Proprio Poggio Mirteto è l’altra squadra reatina che comincia nel migliore dei modi il campionato. I sabini si impongono 3-2 in casa del Santa Lucia grazie ai gol di Balsamo, Serafini e Pompei. Andrea Di Battista, tecnico dei mirtensi: «Un buon inizio di campionato. Abbiamo creato numerose occasioni, sbagliando anche un calcio di rigore che ci avrebbe permesso di andare sul 4-1. In seguito, gli avversari sono riusciti ad accorciare le distanze, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa tre punti molto importanti».Finisce 3-3 tra Brictense e Borgorose. Per gli ospiti doppietta di Angelini e rete di Agostini. Roberto Ciaprini, mister dei reatini: «Abbiamo espresso un buon calcio, conducendo la gara per tutti i novanta minuti. Nonostante ciò, il nostro reparto difensivo non ha espresso i consueti standard, concedendo un paio di imbucate che hanno permesso ai padroni di casa di trovare il pareggio».Brutto k.o per il Real Gavignano Ponzano, superato 5-1 dagli ospiti del Real Monterotondo Scalo. L’unica rete dei sabini è realizzata da Alexandru. Francesco Prudenti, mister dei padroni di casa: «Peccato per questa sconfitta che dobbiamo subito lasciarci alle spalle. Testa alla prossima partita contro Palombara».Risultato negativo anche per il Centro Italia Micioccoli, battuto in trasferta 5-0 dal Sant’Angelo Romano.Termina 3-5 la sfida tutta romana tra Grifo Academy e Palombara.Sant’Angelo Romano, Real Monterotondo Scalo, Palombara, Valle del Peschiera, Poggio Mirteto 3Borgorose, Brictense 1Santa Lucia, Grifo Academy, Ginestra, Real Gavignano Ponzano, Centro Italia Micioccoli 0