RIETI - Parte dalle sponde dell'Adriatico l'avventura delle giovanili di Lega Pro del Rieti. Domani, domenica 8 settembre, alle 15 l'Under 17 (arbitro Evangelista di Macerata assistito da Cercaci di Macerata e Varagona di Ancona) e alle 13 l'Under 15 (arbitro Sarnari di Macerata assistito da Bruscantini di Macerata e Baldoni di Ancona) sul campo sportivo Giulio Merlini di San Benedetto del Trotto affronteranno i pari età della Sambenedettese per la prima giornata del girone D.Come nelle passate stagioni infatti la Federazioni per agevolare economicamente e logisticamente le società di calcio impegnate nei due campionati giovanili nazionali ha deciso di uniformare i due campionati di Allievi e Giovanissimi.«Ci siamo preparati bene per questo esordio - commenta il tecnico dell'Under 17, Fabio Gentili - Lo staff ha percepito dal gruppo entusiasmo e voglia di apprendere. I ragazzi, seppur molti sotto età, stanno dimostrando grande applicazione e abnegazione. Nonostante ci vorrà tempo per conoscerci e migliorare, siamo certi dell'impegno e della determinazione che metteranno in gara contro la Sambenedettese, ottima squadra e ben rodata. Accetteremo con serenità ogni risultato, restando fiduciosi e guardando perlopiù alla futura crescita dei singoli».Sulla stessa lunghezza d'onda anche il tecnico dell'Under 15, Claudio Gerini, ultimo arrivato nell'organigramma amarantoceleste: «Non siamo ancora al completo, e per questo a San Benedetto utilizzeremo diversi 2006. Abbiamo iniziato un po' in ritardo perciò i carichi di lavoro non sono ottimali ma con il tempo riusciremo a metterci in pari, comunque ci siamo allenati bene in settimana e siamo mentalmente pronti. I ragazzi hanno lavorato tantissimo e sono molto motivati, speriamo di colmare il ritardo di preparazione con l'entusiasmo. Purtroppo domani non potrò avere a disposizione alcuni ragazzi che si sono aggregati al gruppo soltanto da pochi giorni e siamo consapevoli che loro sono più avanti ma noi dobbiamo andare in campo per dare il massimo: sappiamo che la strada sarà lunga e che questo è solo l'inizio. I ragazzi sanno che hanno una grande opportunità e sono convinto che daranno il massimo per sfruttarla».