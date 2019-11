TABELLINO U17

Rieti

Fermana

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

TABELLINO U15

Rieti

Fermana

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

PROSSIMO TURNO, VIII GIORNATA U17 e U15

RIETI - Il turno di riposo giova agli Allievi di Lega Pro del Rieti mentre non sembra aver portato benefici ai Giovanissimi. Nella settima giornata dei campionati giovanili di serie C, dopo la sosta di domenica scorsa, l’Under 17 amarantoceleste ha infatti battuto in casa 2 a 1 la Fermana mentre l’Under 15 al Gudini ha rimediato un sonoro 4 a 0. Dai marchigiani.Per gli Allievi allenati da Fabio Gentili la prima vittoria stagionale si concretizza negli ultimi 10 minuti di una gara che aveva visto il Rieti andare in svantaggio alla mezz’ora del primo tempo per il rigore trasformato dall’attaccante gialloblù Del Marro ma che gli amarantocelesti hanno saputo ribaltare grazie alle reti di Gianluca Andreoni al 80’ e di Pierre Ancillai all’85’.«Prima vittoria strameritata, gara bene interpretata dai ragazzi, subito determinati ed attenti a livello tattico – Commenta euforico il tecnico dell’Under 17 Gentili - Abbiamo espresso un buon calcio creando numerose occasioni come al solito non finalizzate per mancanza di e lucidità. Dopo essere immeritatamente andati in svantaggio abbiamo avuto la forza di ribaltare il risultato in inferiorità numerica e con 6 elementi sotto età. L'aspetto principale rimane la formazione del calciatore, tutti i ragazzi sono in crescita e a livello individuale stanno tutti migliorando anche se, essendo in trenta, molti di loro non hanno lo spazio che meriterebbero su questo aspetto infatti con lo staff tecnico lavoriamo per dare il massimo a ogni nostro giocatore. Consentitemi di dedicare parte di questo successo all’ex responsabile del Settore Giovanile amarantoceleste, Nicola Costanzo, ora promosso in prima squadra».A fare da contraltare alla felicità degli Allievi, lo scoramento dei Giovanissimi che sono stati sonoramente sconfitti a causa di una partenza shock che ha visto Gianluca Grassi e compagni andare sotto di 3 gol nel primo quarto d’ora di gara subendo addirittura le prime due reti nel giro in neanche centoventi secondi dopo cinque minuti dal fischio di inizio. Una sconfitta che condanna gli amarantocelesti alla sesta sconfitta in sette gare giocate.«Purtroppo abbiamo perso a causa dei dieci minuti di follia totale che nel primo tempo che ci hanno fatto prendere tre gol a causa delle solite amnesie difensive con gli avversari lasciati soli dentro la nostra area di rigore – commenta il tecnico dell’Under 15 Gerini – Nel secondo tempo abbiamo iniziato a mettere in pratica quello che proviamo durante la settimana in allenamento, ma solo dopo la strigliata negli spogliatori abbiamo iniziato a giocare alla pari anche creando qualche occasione per fare gol ma come sempre da inizio campionato ci è mancata la precisione. Poi alla fine abbiamo preso il quarto gol in contropiede mentre cercavamo il gol della bandiera. Un primo tempo da dimenticare mentre nella ripresa siamo andati meglio».E domenica prossima quindi nel derby contro la Viterbese Castrense, che in tutte e due le categorie è a metà classifica con 11 punti, nell’ottava giornata di campionato l’Under 17 di Gentili cercherà di confermare la buona prestazione di ieri contro la Fermana, mentre l’Under 15 dovrà far dimenticare il primo tempo disastroso contro i marchigiani.: Abati, Morelli, Broccoli, Falilò, D’Aiuto, Scarano (46’ Mostarda), Paunescu (46’ Polidori), Schenone (58’ Ancillai), Andreoni (39’ De Filippis), Nunzi (39’ Conti), Nobile. All. Gentili A disp. Luciani, Bonifazi, Paris: Tantalòocchi, Diouane, Cammarino, marino (67’ Haxhiu), Tarulli, Buonamano, Lorenzoni (87’ Sciamanda), Liberati, Grasso, Del Marro, Cereku (46’ Selita). All. Bruniera A disp Mammalucco, Alessandrini, Germani, Perretti, Bottoni.: Crescenzi di Viterbo (Battaglia di Albano e Madonna di Civitavecchia): 30’ Del Marro su rig (F), 80’ Andreoni e 85’ Ancillai (R).Avellino-Paganese 1-2Gubbio-Casertana rinviataPianese-Viterbese 1-6Sambenedettese-Teramo 1-5Ternana-Cavese 2-1Ternana 21Gubbio 13Teramo 12Casertana, Paganese e Viterbese 11Cavese 10Fermana 9Rieti 5Pianese e Avellino 4Sambenedettese 2: Paciotti, De Bella, Caiazza, Bonifazi, Lazari, Pitorri, Mencarelli, Santocchi, Grillotti, Grassi, Gallucci. All. Gerini A disp. Colasi, Comodi, Francia, Rosati, Durastanti, Zilianti, Seguiti, Rossi, Lopez.: Cruz Espinosa, Marcozzi, Pistolesi, Agensi, Del Rosso, Crivellin, Nardacchione, Carfagna, Peliccetti, Pesaresi, Giampaoli. All. Nasini A disp. Chicchinè, Maranesi, Ouardi, Mandolesi, Toure, Petrov, Luciani Del Gobbo.: Ventura di Roma 1 (De Iorio e Ventrone di Roma 1): 5’ Pistolesi, 6’ Giampaoli, 16 Nardacchione e 71’ del GobboAvellino-Paganese 1-2Gubbio-Casertana 2-1Pianese-Viterbese 1-3Sambenedettese-Teramo 0-1Ternana-Cavese 1-1Paganese 17Ternana 16Fermana 14Cavese 13Teramo 12Viterbese 11Gubbio 10Sambenedettese e Casertana 7Avellino 5Pianese 4Rieti 1Casertana-SambenedetteseCavese-AvellinoFermana-GubbioPaganese-PianeseTeramo-TernanaViterbese-Rieti