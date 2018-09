RIETI - L’Under 17 del Rieti si tinge di azzurro. Sono due i giovani calciatori amarantoceleste convocati allo stage della Rappresentativa Under 17 Lega Pro che si svolgerà presso il “Vigor Sporting Center” di Roma il 3 ottobre prossimo: il centrocampista Cristian Esposito, proveniente dalla Ternana, e il difensore centrale Nikolas Nallo, proveniente dall’Unicusano Fondi, entrambi del 2002.



«E’ sicuramente una notizia che ci riempie di gioia – commenta il responsabile del settore giovanile del Rieti, Gianfranco Mancini – Innanzitutto siamo contenti per i ragazzi che vedono premiato il loro lavoro e il loro sacrificio quotidiano ma è anche motivo di soddisfazione per la nostra società che vede riconosciuta la bontà del lavoro svolto sinora». © RIPRODUZIONE RISERVATA