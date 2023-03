U15: settimana di vittorie per la Nuova Rieti: amarantocelesti a +5 su P.Moiano che continua a inseguire. Risultati e commenti

RIETI – Due successi tra mercoledì e sabato portano la Nuova Rieti al comando solitario del campionato Under 15 provinciale, che nel weekend è andato in scena con la quindicesima giornata. Gli amarantocelesti, infatti, si sono prima imposti 9-0 nel recupero in casa della Studentesca, per poi superare 3-1 in trasferta l’Accademia Sabina che, insieme a Poggio Moiano e Pro Fiano, è una delle quattro squadre in corsa per il titolo.

Grazie anche al contributo dei tecnici delle formazioni coinvolte in questo torneo, facciamo ora un riepilogo dei risultati maturati nel fine settimana.

Partiamo proprio dalla Nuova Rieti, di cui è opportuno ricapitolare anche i marcatori delle ultime due gare giocate. Nel caso dell’incontro con la Studentesca, tripletta di Fabrizi, doppietta di Pieri e gol di Saulli, Sandri, Luciani e Cavalli, mentre in occasione della partita con l’Accademia le reti sono state firmate da Gobbi (2) e Cornacchiola, che hanno reso vana la realizzazione avversaria di Santini.

«Nella sfida contro la Studentesca siamo partiti subito col piede giusto, riuscendo in poco tempo a sbloccare il risultato – afferma il centrocampista Simone Nobili – Ottimo risultato che, con un po’ più di precisione, sarebbe potuto essere ancora più ampio. Il match con l’Accademia è stato invece molto duro – aggiunge l’autore della doppietta Federico Gobbi – Tuttavia, la nostra difesa è stata solida, riuscendo ad aggredire la palla ad ogni rilancio e dando la possibilità al resto della squadra di creare azioni pericolose. Sono poi soddisfatto della mia prestazione e del contributo fornito nonostante io sia reduce da un infortunio. Ora proseguiamo su questa strada».

«Ottima prestazione da parte dei ragazzi – dichiara il tecnico dell’Accademia Silvio Ceccarelli – Contro un avversario di livello, abbiamo mostrato il giusto carattere e un approccio alla partita sicuramente migliore rispetto al girone d’andata».

Insegue al secondo posto il Poggio Moiano, corsaro 2-1 nella tana del Poggio Mirteto grazie ai gol decisivi di Menenti e Galeazzo. Per i padroni di casa, autori di una prova un po’ sottotono, insufficiente la rete di Banchelli.

«Sinceramente non abbiamo disputato un buon incontro – confessa il mister degli sconfitti Michele Ciotti – Si è trattato di una partita abbastanza nervosa e fisica, nella quale abbiamo comunque cercato di rimanere sempre concentrati. Complimenti al Poggio Moiano per il bel campionato che sta vivendo».

Sorride anche la Pro Fiano in una gara ricca di gol contro il Città di Rieti. Il risultato finale è 7-5 per i romani, a segno con le doppiette di Antoniutti e Bellucci e le reti di Urbani, Luci e Nunzi. Per gli amarantocelesti, protagonisti di una partita di grande cuore, gol firmati da Di Gregorio (2), Patrocli (2) e Chiarinelli.

«Dopo un buon primo tempo chiuso in svantaggio 2-0, nella ripresa ci siamo mossi con maggiore convinzione e abbiamo provato a riaprire i giochi – racconta l’allenatore del Città di Rieti Mario Nobili – Abbiamo agguantato il 5-5 in pieno recupero, ma qualche istante più tardi abbiamo incassato le realizzazioni decisive della Pro Fiano, che ha approfittato di un nostro giustificabile crollo fisico ed emotivo. Congratulazioni al mio gruppo per la grinta e per la voglia di non arrendersi».

Tra le mura amiche, Palombara supera 2-1 un Passo Corese a cui non basta il gol di Anniballi. Per i padroni di casa, vincitori di una partita complessivamente tesa, reti di Romani e Spoletini.

«Sfida condizionata da un arbitro e da un tutor non all’altezza – sostiene il tecnico del Palombara Fabio Taschetti – Non è la prima volta che viviamo queste situazioni, ma fortunatamente siamo comunque riusciti a ottenere i tre punti con uno sforzo di tenacia e determinazione».

Prezioso successo per la Pro Calcio Studentesca, vincitrice 2-1 contro gli ospiti della Brictense a segno con il solito Nonni. Per i reatini, capaci di offrire una buonissima prova, reti decisive di Agnesi e Marianantoni.

«Partita dominata dall’inizio alla fine – commenta il mister della Studentesca David Martellucci – Durante il primo tempo, in cui gli avversari hanno sbagliato anche un rigore, siamo riusciti a segnare e a creare numerose occasioni. Nella ripresa abbiamo messo in cassaforte il risultato, non rischiando mai eventuali incursioni degli avversari nella nostra area di rigore. Faccio i migliori complimenti alla squadra che, disponendo anche di giovanissimi del 2010, ha saputo affrontare con coraggio una compagine dotata di una netta maggioranza di 2008. Congratulazioni pure all’arbitro per non essersi fatto intimidire da qualche protesta di troppo da parte di alcuni membri dello staff della Brictense».

Infine, si è chiuso sullo 0-0 l’incontro di Antrodoco fra Velinia e Mentana 1947. Risultato che agli ospiti rimane un po’ stretto, come conferma il tecnico Fabio Montigiani: «Punteggio che sarebbe potuto essere diverso e più favorevole per noi. Purtroppo la partita è stata condizionata da un arbitraggio inadeguato che ha creato un po’ di nervosismo. Faccio poi i migliori auguri di pronta guarigione a tre dei miei ragazzi che hanno subito dei brutti infortuni durante il match».



Classifica aggiornata

Nuova Rieti 42

Poggio Moiano 37

Accademia Sabina, Pro Fiano 35

Palombara 23

Poggio Mirteto, Mentana 1947: 19

Brictense 16

Velinia 12

Città di Rieti 10

Pro Calcio Studentesca 7

Passo Corese 3