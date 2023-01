U15 provinciale: vince l'Accademia Sabina, bene anche Poggio Mirteto contro la Brictense. Risultati e commenti

RIETI – In attesa della ripresa ufficiale del campionato Under 15 provinciale reatino, tre gare di recupero hanno fatto da cornice al periodo che va dall’8 al 15 gennaio. Grazie anche al contributo di alcuni tecnici delle formazioni coinvolte, siamo pronti ad analizzarle una ad una.

Accademia Sabina – Poggio Moiano 3-2 (V giornata)

Molti gol nel derby d’alta classifica di sabato 14 tra due interessanti formazioni rispettivamente al terzo e quarto posto. Per i vincitori gol decisivi di Antonini, Pulimanti e Piccarozzi, che alla fine hanno reso vane le reti di Spulber e Tulli. Partita condizionata da quello che la società Poggio Moiano ha definito un «insolito arbitraggio visto che la giovanissima direttrice di gara è stata affiancata da ben tre tutor spesso in contrasto fra loro nelle decisioni da prendere». «Si è trattato di una situazione assurda e grottesca – confessa il mister degli ospiti Alessio Menenti – I ragazzi si sono sentiti presi in giro e sinceramente anche io che ero in panchina ho avvertito la stessa sensazione. Proprio per questo motivo ci stiamo attivando per chiedere nelle sedi opportune approfondimenti sui motivi che hanno portato a questa strana vicenda. Nel frattempo, faccio i complimenti agli avversari per il bel gioco espresso».

Poggio Mirteto – Brictense 3-1 (V giornata) e Brictense – Pro Calcio Studentesca 2-0 (IV giornata)

Recuperi tra sorrisi e anche un po’ di delusione per la Brictense, prima battuta fuori casa da Poggio Mirteto l’8 gennaio e poi tornata alla rivalsa domenica 15 contro gli ospiti della Studentesca. Nella prima occasione, in cui i mirtensi hanno vinto grazie alla doppietta di Rinaldini e ad un’autorete, il gol della bandiera è stato di Nonni, che poi è tornato a segno nel secondo match insieme a Petrucci.

Michele Ciotti, allenatore del Poggio Mirteto: «Contro la Brictense è stata una partita complicata, visto che abbiamo affrontato un avversario con una serie di individualità importanti. Più in generale, la sfida è rimasta aperta fino alla fine e a ciò ha contribuito anche il fatto che abbiamo fallito diverse palle gol».

Luigino Berti, tecnico della Brictense: «La gara con Poggio Mirteto è stata gestita male visto che, dopo un buon primo tempo, nella ripresa siamo stati disordinati e poco incisivi. Contro la Studentesca, invece, l’atteggiamento è stato diverso: abbiamo creato tanto e meritato di più il successo. Ora occhi puntati al prossimo impegno con il Mentana 1947».

Classifica aggiornata

Pro Fiano 27

Nuova Rieti 24

Accademia Calcio Sabina 22

Poggio Moiano 19

Palombara 17

Poggio Mirteto 12

Brictense 11

Velinia 9

Città di Rieti 6

Mentana 1947: 5

Pro Calcio Studentesca 4

Passo Corese 0