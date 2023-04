U15: la Nuova Rieti continua la cavalcata verso il titolo, vincitrici ma ancora distanti Pro Fiano e Poggio Moiano. Risultati e commenti

RIETI – A tre giornate dalla fine, rimane di sette lunghezze la distanza che separa la Nuova Rieti capolista dalla Pro Fiano. Gli amarantocelesti, infatti, mantengono il primato dopo una vittoria netta in casa, ma la formazione romana continua a vincere così come Poggio Moiano e altre quattro squadre reatine.

Le gare nel dettaglio

Buona partita tra le mura amiche per la Nuova Rieti, reduce da un 4-0 rifilato al Mentana 1947 grazie alla doppietta di Corsi e ai gol di Luciani e Leonardi. «Dopo un primo tempo in cui non siamo apparsi al massimo delle nostre condizioni, nella ripresa abbiamo imposto al meglio il nostro gioco – dichiara il cursore di fascia destra reatino Sandri Gejli – Superata la sosta pasquale, proveremo a vincere il campionato proprio nel derby contro il Città di Rieti».

«Abbiamo incontrato una squadra molto attrezzata, contro la quale abbiamo espresso un buon calcio – afferma il tecnico del Mentana Fabio Montigiani – Peccato le tante assenze!»

Sorride, come anticipato, anche la Pro Fiano, corsara 2-1 sul campo di una Pro Calcio Studentesca a cui non è bastato il gol di Marianantoni. Per gli ospiti, decisive le reti di Vellucci e Niola. «Al di là del risultato, buona partita dei ragazzi contro una squadra ben organizzata – spiega il mister degli sconfitti David Martellucci – Abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio anche grazie ad alcune situazioni per noi fortunate e abbiamo subito la rimonta nella ripresa a causa di due nostri errori in area. Bravo il nostro portiere a parare un rigore. I ragazzi stanno continuando a crescere e stanno capendo che, anche se sono più piccoli anagraficamente, le partite sotto tutte da giocare dall’inizio alla fine senza avere blocchi mentali inutili. Complimenti, infine, agli avversari e all’arbitro!»

Tre punti pure per il Poggio Moiano, vincitore 4-1 su una Brictense a segno con Petrucci. Determinanti le due firme di Menenti insieme a Spulber e Renzetti.

Quarto posto in cassaforte per l’Accademia Calcio Sabina, che ha superato 4-1 il Città di Rieti con una tripletta di Dorazio e il gol di Antonini. Per gli ospiti, insufficiente la rete di Chiarinelli. «Dopo una partenza lampo che ci ha consentito di andare in vantaggio 1-0, abbiamo fallito nel limitare gli avversari che ci hanno saputo punire – spiega l’allenatore del Città di Rieti Mario Nobili – Nel secondo tempo c’è stato invece equilibrio e tutto sommato ci siamo comportati correttamente. Ora mi aspetto il massimo dalle ultime tre partite».

«Siamo un bel gruppo ma possiamo e dobbiamo migliorare ancora molto – aggiunge l’attaccante Tommaso Patrocli – Faccio i complimenti agli avversari che hanno avuto la meglio. Ora prepariamo al meglio la prossima partita, concentrandoci di più sulla nostra prestazione».

Successo di misura per Poggio Mirteto che, di fronte al proprio pubblico, si è aggiudicato per 1-0 l’incontro con Palombara. Decisivo il gol di Zini. «Buona gara che abbiamo sbloccato già nella prima frazione – dice il tecnico dei padroni di casa Michele Ciotti – Abbiamo poi sprecato diverse occasioni, ma agli avversari non abbiamo concesso praticamente nulla. Sono fiducioso in vista degli ultimi tre match che ci aspettano».

«Partita secondo me giocata alla pari – replica l’allenatore del Palombara Fabio Taschetti – L’arbitro ha poi deciso il risultato finale».

Infine, registriamo una netta vittoria casalinga per il Velinia, che ha travolto 5-0 il Passo Corese grazie al gol di Sulpizi che si è aggiunto alle doppiette di Graziani e Pasquali. «Gara bellissima da parte dei miei ragazzi, che hanno dimostrato un ottimo atteggiamento e allo stesso tempo grande correttezza – racconta il mister dei vincitori Fabio Appolloni – Le tante assenze avute quest’anno ci hanno sicuramente penalizzato, ma prestazioni come quella contro Passo Corese fanno ben sperare per il futuro. Auguro a tutti i miei giocatori le migliori soddisfazioni nelle ultime tre partite e ovviamente per le prossime stagioni calcistiche. Nel frattempo, li ringrazio per il loro costante impegno e per la voglia di non arrendersi mai».

Classifica

Nuova Rieti 54

Pro Fiano 47

Poggio Moiano 46

Accademia Calcio Sabina 41

Poggio Mirteto, Mentana 1947: 28

Palombara 26

Velinia 18

Città di Rieti, Brictense 16

Pro Calcio Studentesca 7

Passo Corese 3