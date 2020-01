© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il passaggio dell’allenatore della Under 15 di serie C del Rieti, Claudio Gerini, in prima squadra a fare il secondo a Roberto Beni sta creando più di qualche apprensione e preoccupazione nel gruppo dei giocatori e tra i loro genitori.Spostato dalla società in prima squadra per un breve periodo, la preoccupazione che aleggia tra i genitori dei Giovanissimi di Lega Pro è che, come spesso accade, la soluzione temporanea divenga definitiva: un eventualità che logicamente crea molta preoccupazione in un gruppo che tra mille difficoltà sta portando avanti una stagione che seppur avara di risultati sul campo alla fine qualche miglioramento e qualche segno di crescita lo lascia intravvedere.La paura è che tutti gli sforzi fatti finora dai ragazzi, dall’allenatore e anche dagli stessi genitori che spesso hanno colmato il vuoto lasciato da una società distratta da altri problemi, basti ricordare che l’Under 15 fu allestita solo qualche ora prima dell’inizio del campionato, siano resi vani da questa ulteriore fase d’incertezza.Diversi genitori infatti ha sottolineato come lo spostamento di Gerini in prima squadra sia solo l’ultimo episodio di una serie di indizi: a preoccupare è infatti è la mancanza di un preparatore dei portieri, nessun rinforzo arrivato durante la sosta natalizia del campionato con, anzi, qualche elemento andato altrove, per non parlare del fatto che da quattro sedute di allenamento settimanale si è passati a tre e che in questo mese di stop, il campionato si è fermato l’8 dicembre, non siano state organizzate amichevoli.Ulteriore motivo di preoccupazione che traspare dalle conversazioni dei genitori è anche la mancanza di una figura societaria di riferimento dopo che anche il responsabile del settore giovanile Nicola Costanzo è stato "promosso" in prima squadra.Una serie di questioni che a poco più di una settimana dalla ripresa del campionato logicamente incombono sul destino dei Giovanissimi amarantocelesti che il 12 gennaio affronteranno la Sambenedettese ma che dovrebbero essere prese in seria considerazione anche da una società che in teoria dovrebbe cercare di fare della programmazione e della valorizzazione dei giovani un asset da sfruttare e consolidare.