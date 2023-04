U14: sconfitta esterna per Cantalice, vittorie nette per Accademia Sabina e Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI – Archiviato nel fine settimana il 21°turno dei campionati di calcio Under 14, ripercorriamo ora i risultati delle formazioni reatine coinvolte in questa categoria. Ko casalingo per Cantalice a livello regionale, mentre registriamo successi preziosi in ambito provinciale per Accademia Sabina e Città di Rieti.

Under 14 regionale (girone B)

Sconfitta 5-2 sul campo della Boreale per Cantalice, a cui non sono bastati i gol di Rosati e Lavarini. Per i biancorossi, ora undicesimi con 19 punti, prestazione da archiviare in fretta contro un avversario di rilievo che si piazza ora in settima posizione a quota 32. «Nel primo tempo abbiamo giocato piuttosto male – afferma il tecnico degli ospiti Emanuele Silvi – Nella ripresa abbiamo avuto, invece, una buona reazione, ma purtroppo non è bastata. La sosta pasquale in arrivo sarà utile per ricaricare le energie e ripartire al meglio per il rush finale».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Dopo la piccola battuta d’arresto della scorsa giornata, torna immediatamente a vincere l’Accademia Calcio Sabina, reduce da un 5-0 casalingo ai danni del Circolo Sportivo Italia (nono a 19). Per i biancoazzurri, terzi a 45 e autori di un buonissimo incontro, due gol di Pietro Valentini su calcio di punizione insieme alle reti di Sabuzi, Antonini e Grossi. «Abbiamo disputato un’ottima gara, mostrando grande carattere e allo stesso tempo tanta voglia di cancellare la precedente sconfitta – sostiene mister Filippo Appeddu – Ora, in attesa della ripresa del torneo nel fine settimana del 29-30 aprile, ci prepareremo per l’importantissimo recupero contro la Vigor Rignano Flaminio di sabato 15. Si tratta di uno scontro chiave visto che gli avversari sono al momento secondi, con soltanto un punto in più rispetto a noi».

Trionfo netto anche per il Città di Rieti, quinto a 41 e corsaro 5-2 nella tana dell’Atletico Roma Nord (settimo a 28) grazie alla tripletta di un ispirato Zanin e alla doppietta di un Battinelli altrettanto in forma. Successo che gli amarantocelesti hanno ottenuto in rimonta dopo una prima frazione decisamente negativa: «Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e così è stato, considerando anche che i nostri primi 45 minuti sono stati i peggiori della stagione – confessa uno dei due marcatori Michele Zanin – Tuttavia, una volta rientrati negli spogliatoi, mister Jurado ci ha dato la giusta carica, consentendoci di rientrare in campo con la giusta determinazione e con la capacità di segnare tre reti nel giro di 10 minuti. Da quel momento in poi abbiamo gestito correttamente il vantaggio e la sfida è andata in discesa».

Infine, weekend decisamente nero per Passo Corese (ultimo a 1), travolto 10-0 in casa dalla già citata Vigor Rignano Flaminio.