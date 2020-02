TABELLINO U17

Pianese

Rieti

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, XV GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

TABELLINO U15

Pianese

Rieti

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, XV GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

PROSSIMO TURNO, XVI GIORNATA U17 e U15

RIETI – Doppia pesante sconfitta in terra senese per le giovanili di Lega Pro del Rieti che contro la Pianese rimediano un netto 4 a 1, gli Allievi, e 3 a 0, i Giovanissimi.Nella quindicesima giornata del girone D dei campionati Under 17 e Under 15 di serie C le due formazioni amarantocelesti si arrendono contro i pari età bianconeri, con gli Allievi guidati dal nuovo tecnico Gaetano Greco, subentrato in settimana a Fabio Gentile, che reggono solo un tempo dopo essere andati addirittura in vantaggio con il rigore trasformato da Falilò. L’euforia dei reatini però dura solo 5 minuti, fino a quando Francavilla non rimette in equilibrio il risultato che resta sull’uno pari fino al riposo. Al rientro in campo i padroni casa trovano la rete del vantaggio al 9’ con Rosini e con la gara in discesa trovano la rete del 3 a 1 ancora con Francavilla a 20’ dal novantesimo e quella del definitivo 4 a 1 con Verrengia al 81’ che per la Pianese significa fare un balzo in avanti in classifica che permette di agguantare l’Avellino a 11 un solo punto sotto della Paganese e degli amarantocelesti.Per i Giovanissimi di Claudio Gerini invece la partita è stata subito difficile con i padroni di casa che sono riusciti a trovare il vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Maruccia che poi al 20’ della ripresa ha anche raddoppiato due minuti prima che Amoroso trovasse la rete del 3 a 0 finale che lascia l’Under 15 reatina sempre più ultima in classifica con soli 4 punti e la penultima piazza occupata, proprio dalla Pianese e dall’Avellino che ieri ha pareggiato, sempre più lontana a quota 13.: Terribile, Corvino (71’ Tropi), Arienti, Salazar (77’ Alocci), Fantoni, Pulz, Verrengia, Rosini, Francavilla, Vettori (81’ Troiano), Olandese. All. Russo A disp. Cacciabaudo Barboni: Calabrese, Morelli (59’ Ilarità) Broccoli (46’ Bonifazi) Bezzi (66’ Schenone) Duina, Scarano, De Filippis (66’ Nobile), Falilò, Ancillai, Nunzi (75’ Mastomattei) All. Greco A disp. Abbate, Polidori, Conti: Introcaso di Grosseto (Bordo e Cappelli di Grosseto): 17’ Falilò (R), 23’ e 70’ Francavilla (P), 54’ Rosini (P) e 81’ Verrengia (P).Ternana-Fermana 1-2Avellino-Gubbio 1-5Cavese-Casertana 1-3Sambenedettese-Viterbese 2-2Teramo-Paganese 1-0Ternana 36Gubbio 33Teramo 31Casertana 25Fermana 24Cavese 23Viterbese 22Paganese e Rieti 12Avellino e Pianese 11Sambenedettese 9: Reali, Tavarnesi, Sarzilla, Bigliazzi, Fanteria, Pisotta, Amoroso, Cappelli, Maruccia, D’Ovidio, Berti All. Lupo A disp. Galeazzi, Pamarri, Bruni, Loppo, Ercoli, Rosini, Conti: Santalucia, Di Bella, Lazar, Grassi, Comodi, Palmieri, Matteucci, Mencarelli, Rossi, Santocchi, Seguiti All. Gerini A disp. Pitorri, Rosati, D’Angeli, De Marco, Grillotti, Durastanti.: Travaglione di Siena (Marocchesi e Capone di Siena): 30’ pt e 20 st Maruccia e 22’ st Amoroso.Avellino-Gubbio 2-2Cavese-Casertana 1-0Sambenedettese-Viterbese 0-1Ternana-Fermana 2-1Teramo-Paganese 1-0Paganese 36Ternana 32Cavese e Teramo 29Fermana 23Viterbese 21Casertana 20Gubbio 16Sambenedettese 15Pianese e Avellino 13Rieti 4Casertana-RietiCavese-TeramoFermana-AvellinoGubbio-PianesePaganese-SambenedetteseViterbese-Ternana