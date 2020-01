TABELLINO U17

Rieti

Avellino

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, XIV GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

TABELLINO U15

Rieti

Avellino

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, XIV GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

PROSSIMO TURNO, XV GIORNATA U17 e U15

RIETI - Al termine di una delle gare migliori della stagione l’Under 17 di serie C del Rieti trova tre punti importanti per morale e classifica ma dice addio al suo tecnico Fabio Gentili che ha rassegnato le dimissioni proprio dopo la gara vinta per 4 a 3 contro l’Avellino. Amaro ritorno alla realtà invece per l’Under 15 allenata da Claudio Gerini che dopo il successo in trasferta a Terni contro l’Avellino in casa viene ridimensionata con un secco 3 a 0.«Abbiamo forse disputato la migliore gara stagionale - commenta l’allenatore degli Allievi di Lega Pro amarantoceleste - Gentili - Avevo chiesto ai ragazzi di farmi un regalo e ci sono riusciti. È stata la mia ultima partita, ho presentato al Presidente Curci le mie dimissioni. Approfitto per ringraziare di cuore la squadra, ai quali sugo un roseo futuro, questi ragazzi sono cresciuti molto e questo mi riempie d'orgoglio, saluto e ringrazio con affetto tutti i collaboratori avuti in questi sei mesi dal magazziniere ai preparatori specifici, con un grazie particolare a Peppe Marinaci e Carlo Di Filippo per il lavoro e l'amore che hanno messo a disposizione del gruppo».Sulle motivazioni delle dimissioni Gentili non si sbottona e si trincera dietro la classica formula dei “motivi personali” anche se forse a bene vedere qualche indizio poteva essere colto nelle dichiarazioni di inizio anno alla ripresa del campionato, prima della gara della Sambenedettesa, quando l’allenatore reatino ha auspicato maggiore attenzione nei confronti del settore giovanile. Al di là di interpretazioni che pesano tali adesso l’Under 17 si trova senza tecnico nel momento migliore della stagione visto che i tre punti di ieri conquistati contro l’Avellino hanno permesso ai reatini di scavalcare in classifica proprio gli irpini e agguantare la Paganese a quota 12 alla vigilia della gara di domenica prossima a Siena contro una Pianese ultima in classifica.La gara contro l’Avellino come detto dall’ex tecnico reatino ha visto i padroni di casa partire subito bene ed andare in vantaggio con Falilò, un vantaggio durato solo 4’ grazie al pareggio campano ad opera Florio. A questo punto gli amarantocelesti non si sono scomposti e anzi hanno preso in mano le redini del gioco e chiudono la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Ancillai al 29’. Nella ripresa la trama non cambia e il Rieti riesce a chiudere la partita nel primo quarto d’ora grazie alle reti dello stesso Ancillai al 10’ e Scarano al 13. Le emozioni però non finiscono qui con Gentili che da spazio ai più giovani facendo entrare i 2004 dando così la possibilità all’avellono di rifarsi sotto grazie ai gol di Galluccio al 16’ e poi nuovamente di Florio al novantesimo.«Nonostante la pericolosità offensiva dell'Avellino abbiamo avuto sempre il controllo della gara portandoci sul 4 a 1 a metà ripresa - analizza Gentili - Poi la giovane età, abbiamo chiuso la partita con otto ragazzi del 2004 in campo, ha generato un po' di insicurezza permettendo loro di accorciare nei minuti finali.In modi diversi con un organizzazione diversa Oggi posso dire che la classifica poteva essere molto più brillante, ma gli obiettivi era più di crescita che di risultato».Per i Giovanissimi di Gerini invece dopo l’exploit del turno precedente in Umbria contro la Ternana seconda in classifica contro l’Avellino c’è stato un ritorno alle vecchie abitudini: contro gli irpini è finita 3 a 0 al termine di una gara decisa nella prima mezzora primo tempo in virtù delle reti degli ospiti a firma di Inderst al 3’, di Giampietro all’11’e infine con l’autogol di Lazar al 33’.«È stata una partita dai due volti - commenta il tecnico dei Giovanissimi reatini Gerini - Nel primo tempo sottotono, visti gli assenti per influenza, e abbiamo preso tre gol per disattenzione, abbiamo sbagliato il rigore sul due a zero che ci consentiva di riaprire la partita, nel secondo tempo più intraprendente la squadra è stata più aggressiva e abbiamo subito meno».: Calabrese (88’ Abbate), Morelli, Broccoli (70’ Conti), Bonifazi (50' D’Aiuto), Duina (88’ Ilarità), Scarano, De Filippis (70’ Lanini), Falilò, Ancillai, Nunzi (50’ Schenone), Nobile All. Gentili A disp. Conti, Mastromattei, Andreoni: Pellecchia, Murolo (56’ Schibano), Morgese, Argento, Chiurazzi (59’ Di Grezia), Alaia, De Stefano (79’ Palumbo), D’Agostino, Galluccio, Florio, Sarnataro All. De Sarno A disp. Chiocchi, Dell’Acqua, Palermo: Moretti di Viterbo (De Iorio di Roma 1 e Caon di Ciampino): Falilò 2’ (R), Florio 6’ e 90’ (A), Ancillai 29’e 55’ (R), Galluccio 61’ (A), Scarano 58’ (R): ammoniti Morelli, Scarano, Nobile, SchibanoCasertana-Pianese 3-1Fermana-Sambenedettese 4-1Gubbio-Ternana 2-2Paganese-Cavese 0-1Viterbese-Teramo 1-2Ternana 36Gubbio 30Teramo 28Cavese 23Casertana 22Viterbese e Fermana 21Paganese e Rieti 12Avellino 11Sambenedettese e Pianese 8: Santalucia (10’st Paciotti), De Bella, Lazar (1’st Pitorri), Grassi, Comodi, Palmieri, Seguiti (10’st Francia), Durastanti (32’st Iacoboni), Santocchi (22’st Rossi Lopez), Bonifazi, Matteucci All. Gerini A disp. Francia, Caiazza, Mencarelli: Brodella, Di Benedetto, Centrozzino (28’st Sole), Del Percio, Inderst, Barbarello, Giampietro (32’st Pennetti), Cucciniello (32’st De Feo), Barbato (18’st D’Anna), Sgambati (28’st Vitiello), Pistone (18’st Della Paolera) All. Cerchia: Gherca di Albano Laziale (De Iorio di Roma 1 e Caon di Ciampino): Inderst 3’pt, Giampietro 11’pt, aut. Lazar 33’ptCasertana-Pianese 3-0Fermana-Sambenedettese 2-0Gubbio-Ternana 3-1Paganese-Cavese 2-0Viterbese-Teramo 0-0Paganese 36Ternana 29Cavese e Teramo 26Fermana 23Casertana 20Viterbese 18Sambenedettese e Gubbio 15Avellino 12Pianese 10Rieti 4Avellino-GubbioCavese-CasertanaPianese-RietiSambenedettese-ViterbeseTeramo-PaganeseTernana-Fermana