RIETI - Inizia male il 2020 delle giovanili di serie C del Rieti che nella prima gara dell'anno, davanti al proprio pubblico perdono 4 a 1, l'Under 17, e 3 a 0, l'Under 15, contro la Sambenedettese.Due sconfitte pesanti nel risultato che però sono maturate in modo completamente differente con l'Under 17 che sulla carta, se così si può dire, aveva l'impegno più abbordabile che non parte mealissimo e non riesce ad addrizzare la gara mentre l'Under 15, reduce da una sosta natalizia travagliata anche per il passaggio momentaneo del tecnico in prima squadra a fare il secondo e falcidiata dalle assenze, per un tempo ha retto bene rischiando anche di andare in vantaggio.Gli Allievi allenati da Fabio Gentili come detto contro la Sambenedettese si arrendono a causa di due gol per tempo: dopo aver subito le reti marchigiane a firma di Ragni al primo minuto e di Pietropaolo nei minuti di recupero del primo tempo D'Aiuto che sembra riaprire la partita con il gol al 10' della ripresa ma l'illusione termina alla mezz'ora quando ancora una volta Ragno segna la sua personale doppietta e fa tramontare le speranze di una rimonta amarantoceleste, con Filipponi che a 5' minuti dal triplice fischio che segna la rete del definitivo 4 a 1.«Un passo indietro sinceramente inaspettato - commenta il tecnico dell'Under 17 Gentili - Abbiamo sbagliato sia l'approccio alla gara che la gestione dei momenti principali. Nonostante il doppio svantaggio, sul 2 a 1 abbiamo sbagliato occasioni per il pareggio e questo ha dato loro fiducia per affondare nella fase finale della partita. Ammetto con sincerità che le responsabilità sono mie, penso sia stata evidente l'impossibilità di giocare con pari valori avendo in campo 5 o 6 sotto età quando nemmeno i punti cardine della squadra, in teoria più preparati, fanno prestazione soprattutto nelle fasi decisive della partita. La situazione generale non è semplice, ma si volta pagina e da martedì si pensa alla capolista Ternana».A dispetto della travagliata vigilia invece l'Under 15 per un tempo ha giocato alla pari se non meglio della Sambenedettese senza però riuscire a concretizzare la superiorità. Nel secondo tempo, a causa della coperta corta dovuta all'assenza di molti giocatori colpiti dall'influenza e anche per le partenze avvenute durante la sosta natalizia, la squadra allenata da Claudio Gerini non ha retto l'urto e nel giro 6 minuti dal rientro in campo ha subito l'uno-due che ha segnato la gara con le reti di Luca Del Moro al 4' e di Crementi al 6': a giochi fatti gli ospiti hanno poi trovato la rete del 3 a 0 finale con Andrea Del Moro .«Abbiamo fatto una buona gara - analizza l'allenatore dei Giovanissimi Gerini - Il primo tempo abbiamo giocato alla pari nonostante le assenze importanti dovute all'influenza e abbiamo dovuto schierare sette ragazzi del 2006. Purtroppo la gara è stata decisa, non dalla superiorità degli avversari, ma da due nostri errori difensivi che hanno indirizzato la partita con il terzo gol subito in contropiede mentre cercavamo di riaprire la partita. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le tre chiare occasioni da gol che abbiamo creato però comunque sono contento per i ragazzi perché non è stata la solita partita che ci ha visto subire come spesso è capitato nel girone d'andata».: Calabrese, Broccoli, Nobile, Falilò, Bonifazi (1’ st De Filippis), Scarano, Polidori (64’ Lanni), Nunzi (46’ Grossi), Ancillai, Andreoni (64’ Duina), Paunescu (46’ Mastromattei) All. Gentili A disp. Abate, Colantierici, D’Aiuto: Baldassari, Falleroni (33’ pt Murati), Brunozzi, Massaccesi, Delli Compagni, Amatucci, Ovali, Mosca (46’ Acciarini), Machado (78’ Fattori), Traversa (82’ Cardoni), Pacchioli (82’ Pierpaolo) All. Morelli A disp. Vagnoni, Zoccoli, Ferra: Vallocchia di Rieti (Battisti e Geffusa di Latina): 1’ e 75’ Ragni (S), 45’ Pietroaolo, 55’ D’Aiuto (R), 85’ Filipponi (S)Casertana-Avellino 5-1Fermana-Cavese 2-0Gubbio-Teramo 2-1Pianese-Ternana 4-5Viterbese-Paganese 1-0Ternana 32Gubbio 26Teramo 22Viterbese 20Cavese 19Fermana 18Casertana16Paganese 12Rieti 9Avellino, Sambenedettese e Pianese 8: Colasi (4’st Paciotti), De Bella, Caiazza, Durastanti, Lazar (30’st Rosati), Pitorri, Seguiti (15’st De Marco), Santocchi (4’st D’Angeli), Grillotti (35’st Savelloni), Grassi, Mencarelli (4’st Francia) All. Gerini A disp. Zilianti: Pancotto, Rosini, Grelli (1’st Capocasa), Vogi (26’st Pisteri), Recchioni, Toska, A. Del Moro (26’st Amante), L. Del Moro (28’st Aceto), Quinzi (1’st Sfasciabasti), Biagetti (1’st Santori), Crerenti (28’st Tedeschi) A disp. Amato, Giarradini: De Nicola di Ciampino (Viziru di Roma 1 e Cencini di Roma 2): 4’ st L. Del Moro, 6’ st Crementi e 23’ st A. Del MoroCasertana-Avellino 4-0Fermana-Cavese 1-6Gubbio-Teramo 0-1Pianese-Ternana 0-4Viterbese-Paganese 1-2Paganese 32Ternana 29Cavese 25Teramo 22Fermana 20Viterbese e Casertana 16Sambenedettese 14Gubbio 11Avellino 9Pianese 7Rieti 1Avellino-PianeseCavese-ViterbesePaganese-CasertanaSambenedettese-GubbioTeramo-FermanaTernana-Rieti