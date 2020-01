ALTRE GARE , XII GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

ALTRE GARE, XII GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

RIETI - Dopo quasi un mese di stop domani pomeriggio, 12 gennaio, per l'esordio nel 2020 tornano in campo le giovanili di serie C del Rieti: al Gudini per la dodicesima giornata del girone D, la prima di ritorno dell'Under 17 (ore 15) e Under 15 (ore 13) di Lega Pro gli amarantocelesti ospitano la Sambenedettese.Alla ripresa del campionato le due formazioni reatine arrivano con stati d'animo diversi. Se l'Under 17 che dovrà affrontare una squadra che è ultima in classifica in queste settimane, l'ultimo turno risale al 15 dicembre quando sempre al Gudini i ragazzi di Fabio Gentili persero 1 a 0 contro un Teramo terzo della classe, ha avuto modo di allenarsi con tranquillità e continuità, l'Under 15, anch'essa sconfitta in casa dal Teramo a dicembre ma per 4 a 3, durante la sosta natalizia ha dovuto confrontarsi anche con le difficoltà derivanti dalla decisione della società di spostare il tecnico Claudio Gerini in prima squadra a fare il secondo a Beni e ad oggi non si sa ancora se in panchina domani a guidare i Giovanissimi andrà lui oppure sarà sostituito dal suo secondo Renzo Gunnella.In questa situazione si consideri pure che nell'Under 17 i marchigiani occupano l'ultimo posto in classifica con 5 punti mentre i reatini sono quartultimi a 9 mentre nell'Under 15 la situazione è invertita con gli amarantocelesti ultimi a un punto mentre gli adriatici quartultimi a 11.Un quadro complesso e difficile comunque per entrambe le formazioni che per forza di cose hanno subito i contraccolpi delle crisi societarie del 2019 che come spesso capita si riverberano sui settori giovanili che in queste circostanze vengono un po' dimenticati e lasciati a se stessi.«Ripartiamo con entusiasmo e con la speranza di disputare un girone di ritorno positivo - commenta il tecnico dell'Under 17 Gentili - Cercheremo di confermare e rinforzare le abilità dei ragazzi e soprattutto cercando di ottenere un interesse maggiore ed una organizzazione migliore da parte della nuova società nei riguardi del Settore Giovanile. Noi faremo la nostra parte sempre con passione e professionalità, ricercando il massimo risultato dalle nostre capacità. La Sambenedettese è una società gloriosa e strutturata, la squadra che affronteremo è forte sotto il profilo fisico atletico ma daremo tutto per giocare un buon calcio cercando di ottenere un risultato positivo».Per l'Under 15 lo spostamento di Gerini nello staff tecnico della squadra di serie C ha creato un po' di disappunto e disorientamento e con molta probabilità, vista l'incertezza che regna, una decisione definitiva sull'allenatore verrà presa soltanto dopo questa gara ma sta di fatto che la gestione della situazione da parte della società ha giustamente causato qualche malumore, tra i giocatori ma soprattutto i genitori, che speravano di sfruttare questa pausa natalizia per lavorare al meglio magari avvalendosi di qualche rinforzo: eventualità che non si sono verificate con, anzi, alcuni elementi che se ne sono andati lasciando la squadra con i giocatori contati. Domani quindi i ragazzi saranno chiamati a una prova d'orgoglio anche per cercare di dare un segnale alla società.