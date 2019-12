ALTRI RISULTATI, X GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

ALTRI RISULTATI, X GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

PROSSIMO TURNO, XI GIORNATA U17 e U15

RIETI - Le giovanili di serie C del Rieti tornano sconfitte da Cava de' Tirreni ma possono consolarsi con delle prestazioni dal punto di vista del gioco più che positive considerando la caratura degli avversari.Nella decima giornata del girone D gli Allievi e Giovanissimi di Lega Pro sono stati di scena sul difficile campo della Cavese con l’Under 17 che ha perso 1 a 0 e l’Under 15 2 a 0. Due sconfitte che lasciano l’amaro in bocca ai tecnici reatini per due gol annullati, sullo 0 a 0 agli Allievi e nel secondo tempo sul 2 a 0 ai Giovanissimi: due episodi che avrebbero potuto permettere di raccontare per le due formazioni reatine una storia diversa.Per l’Under 17 di Fabio Gentili la partita viene decisa dalla rete allo scadere della prima frazione del campano Boggia con i padroni di casa che nella ripresa sono bravi a controllare la gara conquistando l’intera posta in palio e fermando perciò la striscia positiva dei sabini che si ferma a tre gare:«È stata una gara sfortunata che abbiamo interpretato bene contro una grandissima Cavese, una squadra solida – Commenta il tecnico dell’Under 17 Gentili - Nel primo tempo abbiamo fatto meglio di loro e a mio avviso ci è stato anche annullata una rete regolare e forse poteva esserci anche un’espulsione di un loro difensore per fallo da ultimo uomo che dopo pochi minuti dall’avvio, episodi che avrebbero potuto spostare gli equilibri della gara anche se alla fina quattro occasioni per far gol le abbiamo avute ma non siamo riusciti a sfruttarle mentre loro sono stati bravi a capitalizzare l’unica opportunità che abbiamo concesso. Nella ripresa abbiamo cambiato modulo e con la superiorità numerica a centrocampo siamo riusciti a condurre il gioco ci è mancata però la precisione nell’ultimo passaggio e nel tiro con la Cavese brava a sfruttare le ripartenze. Nonostante il risultato debbo constatare il continuo miglioramento e la crescita del gruppo con i ragazzi che provano a fare la gara sempre».Anche per i Giovanissimi di Gerini la sconfitta matura nel primo tempo con l’uno due per la Cavese firmato da Annarumma e Lombardi la consueta buona reazione. «Abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra che non ha mai perso in questo campionato riuscendo a fare risultato con molte delle squadre migliori del girone – è invece il commento dell’allenatore dei Giovanissimi – Abbiamo preso due gol su un rigore dubbio e su una nostra disattenzione. Poi ci siamo sistemati e siamo risusciti ad avere anche noi le nostre occasioni che purtroppo non siamo stati capaci di sfruttare. C’è l’episodio del gol annullato che mi lascia molto perplesso comunque nonostante le assenze abbiamo giocato bene e non abbiamo sfigurato».Il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, in casa le due formazioni reatina affronteranno per l’ultima giornata del girone d’andata i Teramo che staziona nella parte medio-alta di entrambe le classifiche.Cavese-Rieti 1-0Paganese-Gubbio 0-3Sambenedettese-Avellino 1-2Teramo-Pianese 5-3Ternana-Casertana 1-0Viterbese-Fermana 1-1Ternana 28Gubbio 20Teramo 19Cavese 16Viterbese 13Casertana, Paganese e Fermana 12Rieti 9Avellino 7Pianese e Sambenedettese 5Cavese-Rieti 2-0Paganese-Gubbio 5-2Sambenedettese-Avellino 0-1Teramo-Pianese 5-2Ternana-Casertana 1-1Viterbese-Fermana 2-4Paganese 26Ternana 23Fermana 20Cavese 19Teramo 16Viterbese 15Casertana 12Gubbio 11Avellino 9Sambenedettese 8Pianese 4Rieti 1Avellino-TernanaCasertana-ViterbeseFermana-PaganeseGubbio-CavesePianese-SambenedetteseRieti-Teramo