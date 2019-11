ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA BERRETTI

CLASSIFICA U17

ALTRI RISULTATI, IX GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

ALTRI RISULTATI, IX GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

PROSSIMO TURNO, X GIORNATA U17 e U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il poker di Paunescu che regala la vittoria all’Under 17 di Lega Pro è sicuramente l’unica positiva nel fine settimana di quel Rieti che domenica ha vissuto una delle pagine più buie della sua storia calcistica.I 4 gol della punta degli Allievi di Lega Pro hanno regalato una vittoria per 5 a 3 contro la Paganese forse inaspettata nella nona giornata di campionato perché una parte dei ragazzi allenati da Fabio Gentili per permettere, alla fine inutilmente, ai giovani calciatori della Berretti di rimpinguare i convocati per la gara di ieri allo Scopigno del campionato di serie C contro la Reggina, sabato hanno sostenuto la trasferta a Pistoia per difendere i colori amarantocelesti nell’ottava giornata del campionato Berretti perdendo 4 a 0: stesso risultato rimediato dall’Under 15 di Serie C amarantoceleste ha rimediato in casa sempre contro la Paganese che però comanda il girone dei Giovanissimi.L’incertezza che avvolge la prima squadra del Rieti a causa delle vicissitudini societarie inevitabilmente ricadono, come del resto successo anche nelle ultime settimane soprattutto sulla Berretti che, oltre ai fatti dello scorso week end, nelle ultime settimane per diverse giornata ha dovuto rinunciare al suo tecnico Lorenzo Pezzotti chiamato a condurre la formazione di serie C nel periodo intercorso tra l’addio di Mariani e l’arrivo di Caneo. Nelle prossime ore bisognerà anche capire il futuro della società e di conseguenza anche del settore giovanile che per quanto riguarda gli Allievi e Giovanissimi vedrà il campionato fermarsi e riprendere il primo dicembre con gli amarantocelesti a Cava dei Tirreni, mentre la Berretti sabato 23 novembre, salvo ulteriori complicazioni, ospiterà al Gudini l’Arezzo.Tornando al calcio giocato, l’importante vittoria al Gudini degli Allievi fa fare ai ragazzi di Gentili un salto in classifica staccando le ultime tre della classe Pianese, Sambenedettese e Avellino. A decidere le sorti dell’incontro Paunescu che chiude la gara praticamente nel primo tempo segnando al 10’ al 30’ e al 45’. Nella ripresa però i campani si rifanno sotto e dopo un quarto d’ora sembrano in grado di riacciuffare la gara grazie alle reti al 50’ di Salerno e al 60’ di Noto ma alla mezz’ora sale nuovamente in cattedra Paunescu che sigla il personale poker e grazie alla rete di Ancillai all’80’ chiude definitivamente la gara rendendo inutile il gol del 5 a 3 della Paganese a firma di Sermonella a tempo scaduto.«Per me è doveroso dare un giudizio globale delle gare di questo weekend, dove i ragazzi sono stati eccezionali – commenta l’allenatore dell’Under 17, Fabio Gentili - Per le note cause di forza maggiore, inerenti la prima squadra abbiamo dovuto dividere i ragazzi dell' Under 17 in due semigruppi, al fine di onorare sia la gara della Berretti contro la Pistoiese, con una grande prestazione aldilà della sconfitta maturata nella seconda parte della ripresa, che quella degli Allievi contro la Paganese dove i ragazzi, molti dei quali del 2004, hanno disputato una grande partita, mettendoci orgoglio, attaccamento alla maglia e soprattutto mostrando enormi miglioramenti, sia individuali che collettivi. Aspettiamo questa settimana per conoscere il nostro futuro, legato purtroppo alle vicissitudini societarie, ma se quella di ieri dovesse essere stata l' ultima gara almeno lascerà in me un sapore meno amaro».Per l’Under 15 invece la gara purtroppo è andata come da pronostico e nonostante una prestazione buona da parte dei ragazzi allenati da Claudio Gerini contro una Paganese che comanda il girone e che, a detta dello stesso tecnico amarantoceleste, è una delle squadre più attrezzate se non la migliore del campionato, non c’è stata storia con gli amarantocelesti ancora relegati all’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato in 9 gare. Il Rieti ha retto 20 minuti e tra il 19’ e il 21’ ha subito le due reti a firma di Perlingeri e Apicella che hanno instradato il match verso il successo finale dei campani perfezionato nella ripresa dalle due reti al 13’ e al 16’ di Scogliamiglio e Riccio.«Male il risultato contro una squadra prima in classifica, capace di battere anche la Ternana, forte fisicamente e forte sul piano del gioco – analizza il tecnico dei Giovanissimi amarantocelesti Gerini –All’avvio nei primi venti minuti abbiamo retto, difendendoci bene riuscendo a stare corti poi la qualità individuale ha fatto la differenza. Sono abbastanza soddisfatto perché siamo consapevoli delle nostre potenzialità e dei nostri limiti che contro la squadra più forte che abbiamo incontrato finora sono emersi»Arezzo-Pontedera 1-0Olbia-Carrarese 2-3Siena Viterbese 0-1Ternana-Pianese 3-1Viterbese 24Ternana 19Arezzo 15Carrarese e Olbia 13Siena e Pistoiese 10Pianese 5Rieti 4Pontedera 2Avellino-Teramo 1-2Fermana-Casertana 1-1ternana-Sambenedettese 3-2Pianese-Cavese rinviataGubbio- Viterbese sospesaTernana 22Gubbio 14Teramo e Cavese 13Paganese e Viterbese 12Casertana 11Fermana 10Rieti 9Pianese e Sambenedettese 5Avellino 4Avellino-Teramo 1-1Fermana-Casertana 1-2Gubbio-Viterbese 1-1Pianese-Cavese rinviataTernana-Sambenedettese 3-0Paganese 23Ternana 22Fermana 17Cavese 16Viterbese 15Teramo 13Gubbio e Casertana 11Sambenedettese 8Avellino 6Pianese 4Rieti 1Cavese-RietiPaganese-GubbioGubbio-Viterbese 1-1Sambenedettese-AvellinoTeramo-PianeseTernana-CasertanaViterbese-Fermana