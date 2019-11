ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

PROSSIMO TURNO, IX GIORNATA U17 e U15

RIETI - Nel derby in trasferta contro la Viterbese con una grande prova di carattere l’Under 17 di serie C del Rieti conquista un punto mentre la solita partenza sbagliata condanna l’Under 15 all’ennesima sconfitta.Nella settima giornata di campionato delle giovanili di Lega Pro nel doppio derby contro la Viterbese Castrense gli Allievi amarantocelesti riescono a pareggiare 1 a 1 al termine di una gara bene giocata dai reatini che si è decisa tutta nei minuti finali, i Giovanissimi hanno invece perso 4 a 1 a causa, come purtroppo spesso già accaduto, di una partenza di gara ad handicap con dopo nemmeno un quarto d’ora tre reti al passivo.Per gli Allievi di Fabio Gentili grande soddisfazione quindi per esser riusciti a fermare sul proprio campo la capolista Viterbese dopo una gara giocata alla pari, terminando il primo tempo a reti inviolate e soprattutto trovando la forza di recuperare una partita che poteva sembrare compromessa dalla rete realizzata dal viterbese Cesarini al 78’ su un rigore fortemente contestato dagli amarantocelesti: di Paunescu la rete del pareggio a 5 minuti dal triplice fischio.«La migliore partita disputata dai ragazzi fin qui – commneta il tecnico reatino Gentili - Risultato ingiusto per i ragazzi visto abbiamo condotto il gioco per quasi un’ora con anche una rete annullata a Nobile di Nobile, secondo noi assolutamente regolare, e soprattutto con il loro portiere Benvenuti, non a caso in Rappresentativa U17, autore di grandi parate. Poi siamo stati puniti dall'ennesimo calcio di rigore, quantomeno dubbio, il sesto subito in otto gare, ma la determinazione e la voglia di riprendere il risultato ha permesso prima di pareggiare con Paunescu al termine di una bella azione e poi creare ben altre tre occasioni nel finale gara, dove la nostra imprecisione e la bravura del portiere avversario non ci hanno permesso di ottenere una stramerita vittoria al cospetto di una grande squadra come la Viterbese. Tutta la rosa è in crescita nonostante tutti i problemi organizzativi e societari che si sono succedutii nell'ultimo periodo e questo aumenta ancora il valore dell'operato di tutti i componenti della rosa. Guardiamo il futuro con fiducia – conclude Gentili - spettiamo una celere risoluzione di tutti i problemi ma il nostro percorso di costruzione prosegue e sono certo che in futuro, sentiremo parlare in altre categorie di un paio di nostri elementi».Purtroppo invece per i Giovanissimi allenati da Claudio Gerini ancora una volta si deve raccontare una sconfitta maturata in avvio di gara dove alla rete al terzo minuto del Viterbese Ceci ha immediatamente risposto al 5’ l’amarantoceleste Santocchi ma l’illusione non è durata neanche 10 minuti con i padroni di casa che si sono riportati in vantaggio al 12’ con Bernacchi e chiuso praticamente la gara al 14’ con Di Natale. Nonostante gli sforzi dei reatini per riaprire la gara che in alcune occasioni sono stati anche sfortunati il primo tempo si è concluso sul 3 a 1 per la squadra della Tuscia: il sigillo definitivo lo ha messo nella ripresa Ceci con la doppietta personale per il 4 a 1 finale nonostante il Rieti abbia tenuto bene il campo presentandosi dalle parti dell'estremo difensore viterbese De Rosa con Durastanti e Mencarelli sul quale sembra anche mancare anche un rigore.«Una sconfitta troppo ampia per quello visto in campo – commenta l’allenatore dell’Under 15 Gerini – Siamo stati puniti dagli episodi ma dopo il 3 a 1 e soprattutto nella ripresa abbiamo reagito bene e fatto noi la gara».Domenica prossima al Gudini arriverà la Paganese che sta dominando il campionato dell’Under 15 mentre viaggia a centro classifica in quello Under 17.Casertana-Sambenedettese 1-2Cavese-Avellino 3-2Fermana-Gubbio 2-2Paganese-Pianese 3-3Teramo-Ternana 0-0Ternana 22Gubbio 14Teramo e Cavese 13Paganese e Viterbese 12Casertana 11Fermana 10Rieti 6Pianese e Sambenedettese 5Avellino 4Casertana-Sambenedettese 1-1Cavese-Avellino 3-0Fermana-Gubbio 5-1Paganese-Pianese 3-0Teramo-Ternana 1-3Paganese 20Ternana 19Fermana 17Cavese 16Viterbese 14Teramo 12Gubbio 10Sambenedettese e Casertana 8Avellino 5Pianese 4Rieti 1Avellino-TeramoFermana-CasertanaGubbio-ViterbesePianese-CaveseRieti-PaganeseTernana-Sambenedettese