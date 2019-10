ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

PROSSIMO TURNO, VII GIORNATA U17 e U15

RIETI - Domenica amara per le giovanili nazionali del Rieti sconfitte entrambe a Gubbio ed entrambe condannate all’ultimo posto in classifica dei rispettivi gironi: l’Under 17 perde 2 a 1 mentre l’Under 15 4 a 2.Per gli Allievi di Lega Pro allenati da Fabio Gentili ennesima buona gara dal punto di vista del gioco non premiata però dal risultato che vale la quarta sconfitta per i reatini dopo sei giornate con all’attivo solo due pareggi con 7 reti siglate e ben 15 subite. A decidere le sorti della gara una doppietta dell’attaccante dei padroni di casa Ceppodomo che va a rete nel primo tempo e poi, dopo il momentaneo pareggio a firma di Paunescu, nella ripresa segna la rete che regala i tre punti agli umbri.«I ragazzi hanno disputato una grande partita giocando un bel calcio e compromettendo il risultato per due sole disattenzioni difensive che ci sono costate un rigore e la rete della sconfitta a metà della ripresa - commenta il tecnico reatino dell’Under 17 di serie C Gentili - Abbiamo condotto il gioco, pareggiato ad inizio ripresa e costruito almeno 5 nitide azioni da gol non concretizzate. Mi preme sottolineare la buonissima prova di tutta la squadra, in primis dei sette ragazzi 2004 scesi in campo, che non hanno fatto vedere assolutamente il gap di età ed inesperienza. Dispiace solo per loro perché dopo l'ennesima buona prova raccogliamo solo complimenti e pochi punti. Come sempre avanti con fiducia, la vittoria se continuerà questa crescita non tarderà ad arrivare. Una vittoria che serve soprattutto come gratificazione alla loro serietà ed impegno»Per i Giovanissimi di Lega Pro allenati da Claudio Gerini risultato più pesante anche se la rete del 4 a 2 finale è arrivata in contropiede sul 3 a 2 per gli umbri, nel momento di massimo sforzo dei reatini per agguantare il pareggio.Dopo la rete in apertura del centravanti eugubino Montanari arriva subito il raddoppio dei padroni di casa con Sparago complice una disattenzione difensiva amarantoceleste. Il Rieti non si scompone e tiene bene il campo riuscendo ad accorciare con Comodi con un bel tiro da fuori area. Neanche il tempo di godersi la rete che il Gubbio ristabilisce le distanze di nuovo con Montanari, anche stavolta i reatini non si lasciano andare e trovano la rete del 3 a 2 con Caiazza che al termine di un’azione corale si coordina bene e al volo finalizza un cross provenente dalla destra trafiggendo il portiere umbro sul secondo palo. La superiorità dei padroni di casa però si fa vedere e Montanari segna la sua personale tripletta e chiude definitivamente la gara.«Abbiamo fatto una buona gara - dichiara l’allenatore dell’Under 15 Gerini - Il risultato è un po’ bugiardo perché abbiamo cercato di imporre il gioco e per buona parte della partita ci siamo riusciti. Spiace per il risultato ma devo dire che a Gubbio abbiamo dimostrato carattere reagendo con orgoglio e testa quando siamo stati in svantaggio».Domenica prossima per la settima giornata Allievi e Giovanissimi ospiteranno al Gudini la Fermana che ieri ha battuto la Pianese sia con l’Under 17 che con l’Under 15.Casertana-Teramo 3-2Cavese-Sambenedettese 4-1Fermana-Pianese 1-0Paganese-Ternana 1-2Viterbese-Avellino 1-2Ternana 18Gubbio 13Casertana 11Cavese 10Teramo e Fermana 9Viterbese e Paganese 8Pianese e Avellino 4Rieti e Sambenedettese 2Casertana-Teramo 0-1Cavese-Sambenedettese 5-0Fermana-Pianese 4-0Paganese-Ternana 1-0Viterbese-Avellino 2-0Ternana 15Paganese 14Cavese 12Fermana 11Teramo 9Viterbese 8Sambenedettese, Gubbio e Casertana 7Avellino 5Pianese 4Rieti 1Avellino-PaganeseGubbio-CasertanaPianese-ViterbeseSambenedettese-TeramoTernana-Cavese