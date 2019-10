ALTRI RISULTATI, V GIORNATA U17

RIETI - Doppia pesante sconfitta interna per le giovanili nazionali del Rieti in casa contro la Casertana. Gli Allievi di Lega Pro hanno perso 4 a 2 mentre i Giovanissimo 3 a 0 e se per i primi qualche recriminazione può esserci visto l’andamento della gara per l’Under 15 contro i campani si è dovuto registrare un evidente passo indietro.L’Under 17 di Fabio Gentili infatti ha perso una gara ricca di emozioni che nel secondo tempo poteva anche prendere una piega diversa sul 3 a 2 per la Casertana con un calcio di rigore negato ai padroni di casa. Il Rieti infatti parte bene e va in vantaggio con Andreoni la gioia del vantaggio dura poco con i campani che pareggiano immediatamente con Cirillo e prima del riposo vanno in vantaggio con Riso. Si rientra con il punteggio di 2 a 1 per gli ospiti e la Casertana va sul 3 a 1 con Del Vecchio. Nonostante il doppio svantaggio la squadra amarantoceleeste non si scompone e accorcia con Nobili nonostante i tentativi di arrivare il pareggio però allo scadere è nuovamente la Casertana che va in rete con De Rosa per il definitivo 4 a 2. «È stata una partita equilibrata decisa dalla loro grande qualità offensiva - commenta il tecnico dell’Under 17 reatina, Fabio Gentili - Abbiamo lottato alla pari soprattutto nel secondo tempo con 7 ragazzi sotto età in campo. Continua il nostro campionato di costruzione, d'altronde al momento è difficilissimo competere per la vittoria ma non molliamo e proveremo sempre ad allenarci bene per fare risultati migliori».Diverso discorso per l’Under 15 di Claudio Gerini che perde 3 a 0 al termine di una partita senza storia con la Casertana che chiude la gara nel primo tempo grazie alle reti di Marino e Guida con Nocchiero che nella ripresa sigla il definitivo 3 a 0. «Purtroppo non eravamo in gara - dichiara l’allenatore dei Giovanissimi, Gerini - Abbiamo subito il gioco avversario. Qualche assenza pesante in una rosa ristretta si fa sentire, loro inoltre sono una buona squadra che gioca bene la palla e con quattro o cinque giocatori tra i più forti che ho visto finora nel girone. È andata così, lavoriamo per cercare di crescere».Domenica prossima le due formazioni andranno quindi a caccia del riscatto sul campo del Gubbio reduce da un doppio successo esterno contro la Pianese.Avellino-Fermana 0-2Pianese-Gubbio 2-6Sambenedettese-Paganese 0-3Teramo-Cavese 5-1Ternana-Viterbese 1-0Ternana 15Gubbio 10Teramo 9Viterbese, Casertana e Paganese 8Cavese7Fermana 6Pianese 4Rieti e Sambenedettese 2Avellino 1Avellino-Fermana 1-3Pianese-Gubbio 1-3Sambenedettese-Paganese 1-5Teramo-Cavese 0-5Ternana-Viterbese 2-1Ternana 15Paganese 11Cavese 9Fermana 8Sambenedettese e Casertana 7Teramo 6Viterbese e Avellino 5Gubbio e Pianese 4Rieti 1