ALTRE GARE, V GIORNATA U17 E U15

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

RIETI - Al Gudini domani l’Under 17 e l’Under 15 di serie C ospiteranno la Casertana con la speranza e l’augurio di centrare il primo successo stagionale.Le due formazioni giovanili infatti nelle prime quattro uscite di campionato hanno ottenuto, due pareggi gli Allievi e uno i Giovanissimi e il resto sconfitte, e domani affronteranno due formazioni che, almeno vedendo la classifica, sono alla portata anche se reduci entrambe da una sconfitta casalinga contro la Cavese.L’Under 17 di Fabio Gentili alle 15 (arbitro Francesco Conte di Albano Laziale assistito da Gregorio Alfieri e Leonardo Guadagni di Roma 1) dovrà cercare di far dimenticare il passo indietro di due settimane fa quando, sempre al Gudini prima della pausa per il raduno delle rappresentative nazionali, fu sconfitta dalla Pianese dopo una partenza di stagione incoraggiante.«I ragazzi si sono ben allenati e, tranne uno squalificato e due assenti per altri motivi, sono tutti a disposizione. - dichiara l’allenatore degli Allievi reatini, Gentili - La Casertana è un ottima squadra, rodata e pericolosa in fase offensiva, noi proveremo a dare il.massimo e vediamo se sarà sufficiente a vincere la partita».Per l’Under 15 di Claudio Gerini (arbitro Marco Ventrone di Roma 1 coadiuvato da Walter Gallese di Roma 1 e Gianluca Di Giovenale di Viterbo) invece il discorso è diverso visto che prima della pausa gli amarantocelesti hanno conquistato il primo punto stagionale con i senesi mostrando continuità nel percorso di crescita che li ha visti soccombere 4 a 0 nelle prime due uscite, perdere 1 a 0 ad Avellino e pareggiare contro la Pianese prima della pausa.«La Casertana è una squadra ostica che ha fatto vedere cose buone - commenta il tecnico amarantoceleste dell’Under 15 Gerini - Noi veniamo da due settimane di lavoro intenso dove abbiamo cercato di migliorare l’affiatamento e di trovare qualche soluzione nuova. Dobbiamo sempre pensare a noi, a migliorarci e piano piano i risultati arriveranno. Sono soddisfatto perché siamo consapevole del fatto che siamo condizionati dall’essere partiti in ritardo ma credo che il gap si assottigliato di molto è siamo in condizione di far bene».Avellino-FermanaPianese-GubbioSambenedettese-PaganeseTeramo-CaveseTernana-ViterbeseTernana 12Viterbese 8Cavese, Gubbio 7Teramo 6Paganese e Casertana 5Pianese 4Fermana 3Rieti e Sambenedettese 2Ternana 12Paganese 8Sambenedettese 7Teramo e Cavese 6Avellino, Viterbese e Fermana 5Casertana e Cavese 4Gubbio e Rieti 1