ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

RIETI - Nella doppia sfida contro le giovanili nazionali della Pianese per il Rieti l’unica nota positiva è la crescita dell’Under 15 che conquista il primo punto stagionale. Nella quarta giornata dei gironi D dei campionati Allievi e Giovanissimi di Lega Pro, il Rieti davanti al proprio pubblico rimedia una sconfitta e un pareggio contro i pari età toscani: l’Under 17 perde 3 a 2 mentre l’Under 15 pareggia 1 a 1.Per l’Under 17 la sconfitta che lascia i reatini all’ultimo posto a due punti insieme alla Sambenedettese fa male perché fa registrare un passo indietro a livello di gioco anche se le molte assenze possono fornire qualche attenuante. Per l’Under 15 invece continua il percorso di crescita sia tattico che atletico che ha portato gli amarantocelesti a sfiorare la vittoria.La gara dell’Under 17 allenata da Fabio Gentili ha praticamente rispettato le attese con tanti gol, tre su rigore, come del resto preannunciato dallo stesso allenatore reatino, con l’imprecisione e un atteggiamento sbagliato dei singoli a condannare il Rieti alla sconfitta. La Pianese va in vantaggio al 6’ con Vittori su rigore ma dopo 20’ però arriva il pareggio del Rieti con Gianluca Andreoni sempre dagli undici metri.Il primo tempo si chiude in parità ma nella ripresa la Pianese allunga e nel giro di 18’ minuti mette a segno l’uno-due che condanna i padroni di casa: all’53’ di nuovo dal dischetto è Vettori a portare in vantaggio per la seconda volta i bianconeri e dopo 10’ Francavilla allunga definitivamente. A dieci minuti dal triplice fischio Andreoni segna la personale doppietta e porta il risultato sul 2 a 3 ma ormai è troppo tardi e la Pianese riesce a espugnare il Gudini.«Abbiamo commesso molti errori individuali in fase difensiva che ci sono costati la partita. - commenta l’allenatore dell’Under 17 Gentili - Due rigori contro e una espulsione che ci ha lasciato in inferiorità numerico hanno indirizzato la gara a loro favore. Anche in fase di possesso palla siamo stati egoisti e non abbiamo concretizzato la buona mole di gioco creata. Un passo indietro generale che non ci aspettavamo, nonostante la bravura del loro attacco, abbiamo letteralmente regalato tutte e tre le reti. Dobbiamo reagire immediatamente e da martedì, con umiltà e impegno, tutti al lavoro per provare a dare di più e migliorare in campionato. Confido nel fatto che i ragazzi sono motivati e determinati».Per l’Under 15 di Claudio Gerini, che ieri era assente per motivi personali ed è stato sostituito dall’allenatore in seconda Renzo Gunnella, invece sono arrivati segnali positivi dal punto di vista del gioco e della tenuta atletica anche se c’è il rammarico di non aver portato a casa un successo che era alla portata. Infatti Leonardo Grassi e compagni hanno tenuto bene il campo per quasi tutta la partita riuscendo ad andare in vantaggio prima del risposo con Pietro Bonifazi su rigore. Nella ripresa ci sarebbero anche diverse occasioni per raddoppiare e giocare con maggiore tranquillità ma come spesso accade a trovare la via del gol alla mezz’ora è la Pianese con Maruccia che segna il gol del definitivo 1 pari su una azione dove c’è qualche dubbio sulla posizione di partenza dell’attaccante senese.«I feedback che mi sono arrivati sono buoni - dichiara il tecnico dei Giovanissimi Gerini - La squadra è cresciuta e il lavoro che facciamo in settimana sta dando i suoi frutti. Siamo stati bene in partita e abbiamo avuto anche diverse palle-gol per raddoppiare. C’è da dire che il nuovo modulo sembra permettere ai ragazzi di esprimersi al meglio e soprattutto la tenuta atletica dei ragazzi va migliorando di domenica in domenica».Casertana-Cavese 1-3Fermana-Ternana 2-3Gubbio-Avellino 4-1Paganese-Teramo 0-1Viterbese-Sambenedettese 6-1Ternana 12Viterbese 8Cavese, Gubbio 7Teramo 6Paganese e Casertana 5Pianese 4Fermana 3Rieti e Sambenedettese 2Casertana-Cavese 0-1Fermana-Ternana 1-4Gubbio-Avellino 2-2Paganese-Teramo 2-0Viterbese-Sambenedettese 4-0Ternana 12Paganese 8Sambenedettese 7Teramo e Cavese 6Avellino, Viterbese e Fermana 5Casertana e Cavese 3Gubbio e Rieti 1