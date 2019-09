ALTRE GARE, IV GIORNATA U17 e U15

RIETI - Le due formazioni giovanili nazionali del Rieti domani contro la Pianese alla caccia della prima vittoria stagionale. Al Gudini il programma della giornata vedrà in campo prima l’Under 15 alle ore 13 (arbitro Marco Capobianchi di Tivoli assistito da Matteo Di Basilio di Roma 1) mentre alle 15 sarà il turno dell’Under 17 (arbitro Fabrizio Battaglia di Albano Laziale assistito da Vincenzo Ceraolo di Rieti e Daniele Galderisi di Albano Laziale).Le squadre reatine contro i toscani oltre a cercare di ottenere il primo successo, gli Allievi nelle prime tre gare hanno collezionato due pareggi mentre i Giovanissimi tre sconfitte, cercheranno anche di far dimenticare la prima uscita stagionale di 14 giorni fa contro la Ternana quando rimediarono entrambe un sonoro 4 a 0. Rispetto l’impegno con gli umbri, che al momento dominano i rispettivi gironi a punteggio pieno, la gara con i bianconeri senesi sembra essere più alla portata dei reatini.L’Under 17 di Fabio Gentili, seppur alle prese con qualche defezione, ha tutte le carte in regola per poter far bene contro una squadra che è riuscita a conquistare il suo primo punto domenica scorsa in casa contro Casertana pareggiando 3 a 3.«Abbiamo qualche ragazzo con influenza e altri con qualche problema fisico - commenta l’allenatore degli Allievi di Lega Pro - Probabilmente proseguirà la rotazione della rosa per cercare di capire , in base all'andamento della gara, lo stato di preparazione dei singoli. Affronteremo una neopromossa che in queste prime tre giornate ha dimostrato ottima capacità offensiva ma ha anche manifestato qualche difficoltà nella fase difensiva. Noi come sempre proveremo a fare la gara al massimo delle nostre possibilità, penso verrà fuori una partita divertente, puntiamo alla prima vittoria in campionato, i ragazzi sono motivati e determinati ad ottenerla».Per i Giovanissimi di Claudio Gerini invece l’impegno, almeno a vedere la classifica, sembra esser più ostico con i reatini che nelle prime giornate non hanno ancora conquistato un punto e mentre i toscani nella seconda giornata hanno battuto 3 a 2 quell’Avellino che la settimana scorsa in Campania ha superato di misura proprio gli amarantocelesti.«Questa settimana abbiamo lavorato molto - dichiara il tecnico reatino Gerini - I ragazzi sono stati bravi. Abbiamo provato un nuovo modulo che speriamo ci porti i frutti sperati. La condizione fisica migliora di continuo e i ragazzi stanno acquisendo, anche se ancora c'è da lavorare, la mentalità giusta. Sulla carta affrontiamo una squadra che fa molti gol ma ne subisce altrettanti, per questo ci siamo concentrati sulla fase offensiva per cercare più soluzioni. Speriamo di raccogliere i frutti di tanto lavoro».Casertana-CaveseFermana-TernanaGubbio-AvellinoPaganese-TeramoViterbese-SambenedetteseTernana 9Paganese e Viterbese 5Cavese, Gubbio e Pianese 4Teramo e Fermana 3Sambenedettese, Rieti e Casertana 2Avellino 1Ternana 9Sambenedettese 7Teramo 6Paganese e Fermana 5Casertana, Pianese, Cavese e Avellino 3Viterbese 2Gubbio e Rieti 0