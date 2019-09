UNDER 17

UNDER 15

ALTRI RISULTATI, III GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

ALTRI RISULATI, III GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Un pareggio e una sconfitta è il responso della trasferta ad Avellino per la terza giornata di campionato della Under 17 e Under 15 di serie C del Rieti: in Campania gli Allievi pareggiano 0 a 0 mentre i Giovanissimi perdono di misura 1-0.Un magro bottino dal punto di vista della classifica, con gli Allievi che conquistano così il loro secondo punto stagionale in virtù di due pareggi in trasferta e con i Giovanissimi che incappano nella terza sconfitta stagionale, ma che in casa amarantoceleste è accolto senza troppi drammi vista la partenza in ritardo della preparazione e considerando soprattutto che nelle intenzioni della dirigenza e dello staff tecnico l’idea è quella di far giocare anche ragazzi più giovani in un’ottica di valorizzazione del settore giovanile anche se ci si augura che a breve possano arrivare i primi successi, se non altro per motivare e aiutare nel percorso di crescita dei giovani calciatori.L’Under 17 torna dal sintetico dell’Ambrosini di Venticano con un buon punto che permette agli amarantocelesti di salire a 2 punti e lasciare l’Avellino all’ultimo posto in classifica anche se il tecnico reatino Fabio Gentili non è pienamente soddisfatto a causa dell’incapacità di concretizzare la mole di lavoro fatta anche e soprattutto nell’ultimo quart’ora di gara quando il Rieti non è stato capace di sfruttare la superiorità numerica.«Abbiamo disputato una buona gara, contro un avversario ostico e bravo nelle ripartenze – commenta Gentili - Primo tempo equilibrato dove abbiamo creato un paio di occasioni da rete sia noi che l'Avellino ma la mira non è stata delle migliori. Nel secondo tempo, passando alla difesa a tre abbiamo preso le redini del gioco e nonostante una fase di buon possesso palla, quasi continua, non siamo stati in grado di segnare la rete che ci avrebbe permesso di vincere una partita alla nostra portata. Sinceramente vedo il bicchiere mezzo vuoto, mi aspettavo risposte più importanti da alcuni elementi e così non è stato per responsabilità anche mie. Anche oggi dobbiamo accontentarci di un pareggio e consolarci con le buone prestazioni dei 5 ragazzi sotto età che hanno ben interpretato la gara. Adesso avanti con fiducia ma in allenamento dobbiamo trovare le soluzioni giuste per riuscire a concretizzare la buona dose di occasioni da rete che riusciamo a costruire in ogni gara».Per l’Under 15 invece ad Avellino si è dovuta registrare la terza sconfitta in tre gare con una rete in contropiede dopo soli 7’ dell’irpino Barbato ma per l’allenatore reatino Claudio Gerini il dato principale su cui porre l’accento è la crescita del gruppo che, bisogna ricordarlo, ha iniziato ad allenarsi soltanto la settimana prima dell’inizio del campionato.«Nonostante la sconfitta la squadra si è mossa bene - analizza invece il tecnico dei Giovanissimi Gerini – Sono soddisfatto, specialmente nel secondo tempo siamo stati corti senza rischiare nulla e abbiamo avuto anche diverse occasioni per andare a fare gol. Questa volta ci siamo partiti in campo con un 4-4-2 che ci ha permesso di fare bene in fase non possesso anche se ci ha creato qualche difficoltà nella costruzione del gioco non riuscendo a dare profondità alla squadra a causa di un giro palla per lo più sterile, nel secondo tempo siamo tornati al 4-3-3 e sinceramente potevamo anche meritare il pareggio. La squadra è in netta crescita e sono soddisfatto soprattutto per la tenuta fisica, siamo stati in partita per quasi tutta la gara, per oltre un’ora abbiamo tenuto il ritmo: ci manca ancora qualcosina ma stiamo andando nella direzione giusta».Cavese-Paganese 1-3Pianese-Casertana 3-3Sambenedettese-Fermana 0-3Teramo-Viterbese 0-2Ternana-Gubbio 2-0Ternana 9Paganese e Viterbese 5Cavese, Gubbio e Pianese 4Teramo e Fermana 3Sambenedettese, Rieti e Casertana 2Avellino 1Cavese-Paganese 0-0Pianese-Casertana 0-3Sambenedettese-Fermana 1-1Teramo-Viterbese 4-2Ternana-Gubbio 4-1Ternana 9Sambenedettese 7Teramo 6Paganese e Fermana 5Casertana, Pianese, Cavese e Avellino 3Viterbese 2Gubbio e Rieti 0