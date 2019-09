ALTRE GARE, II GIORNATA U17 e U15

RIETI - E’ tutto pronto per l’esordio casalingo delle formazioni dell’Under 15 e Under 17 di serie C del Rieti che domani saranno impegnate nel doppio derby contro la Ternana.Per la seconda giornata dei campionati giovanili di Lega Pro, giorno D, nell’impianto in sintetico del Gudini alle ore 13 scenderanno in campo i Giovanissimi di Claudio Gerini (arbitro Raffaello Formichetti di Roma 1 coadiuvato da Luca Ventura di Roma 1 e Beatrice Neroni di Ciampino) e alle 15 gli Allievi di Fabio Gentili (arbitro Simone Spagnoli di Tivoli con Daniele Carrone Tamburro e Andrei Baciu di Tivoli).Due gare difficili per i colori amarantocelesti che dovranno vedersela con i Ternani reduci da due vittorie con i pari età della Pianese, 4 a 2 l’Under 17 e 3 a 0 l’Under 15, e come sempre tra le formazioni più attrezzate nell’intero panorama calcistico giovanile del Centro Italia.Da parte loro le due compagni reatine devono scontare un leggero ritardo di preparazione dovuta alla partenza in ritardo che ha condizionato soprattutto l’Under 15 di Gerini che contro la Sambenedettese ha retto solo un tempo, mentre l’Under 17 di Gentili contro i marchigiani ha tenuto bene il campo portando a casa un meritato pareggio e sfiorando nella ripresa anche il colpaccio.«Sarà una gara difficile - commenta il tecnico degli Allievi Gentili - contro una candidata alla vittoria del campionato ma soprattutto con una squadra di altissimo livello sotto ogni profilo, sono insieme da un triennio dove anno per anno hanno inserito ragazzi di grande valore. Per quanto ci riguarda, proveremo a dare seguito alla buona prestazione di domenica scorsa a San Benedetto del Tronto: organizzazione, entusiasmo e determinazione saranno le nostre maggiori caratteristiche, vedremo se basteranno per contrastare la forza della Ternana. Credo nei miei ragazzi, sulla carta siamo svantaggiati e partiremo, a detta di molti, senza particolari favori nei pronostici, ma la partite vanno giocate sul campo ed è proprio il campo che ci darà delle risposte: spero positive».Consapevole del ritardo della preparazione con gli allenamenti iniziati solo una settimana prima dell’inizio del campionato anche l’Under 15, capitanata da Leonardo Grassi, è consapevole della difficoltà dell’impegno: «Incontriamo una squadra sicuramente favorita per la vittoria finale - analizza l’allenatore dei Giovanissimi Gerini - però ci stiamo preparando bene non tanto a livello fisico perché comunque siamo partiti in ritardo e quindi colmeremo il gap atletico nel giro di qualche settimana ma sotto il punto di vista tattico e organizzativo. Speriamo di mettere in pratica ciò che abbiamo provato questa settimana a livello offensivo e difensivo, cercando di metterli in difficoltà sono convinto che i ragazzi non molleranno mai».Casertana-PaganeseFermana-TeramoGubbio-SambenedettesePianese-AvellinoViterbese-CaveseCavese, Ternana e Gubbio 3Viterbese, Sambenedettese, Paganese e Rieti 1Avellino, Casertana, Teramo, Pianese e Fermana 0Sambenedettese, Ternana e Teramo 3Viterbese, Paganese, Fermana e Cavese 1Casertana, Avellino, Gubbio, Pianese e Rieti 0