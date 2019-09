ALTRI RISULTATI I GIORNATA U17

RIETI - Partenza in chiaroscuro per le giovanili di serie C del Rieti che a San Benedetto del Tronto nella prima giornata del girone C dell’Under 17 e dell’Under 15 rimediano un pareggio e una sconfitta. Contro la Sambenedettese l’Under 17 amarantoceleste pareggia 2 a 2 mentre l’Under 15 esce sconfitta 4 a 0.Se i risultati nel complesso non soddisfano, in casa amarantoceleste traspare un certo ottimismo per le prestazioni di entrambe le squadre che hanno schierato anche diversi giocatori sotto età. Gli Allievi guidati da Fabio Gentili hanno tenuto testa alla formazione marchigiana rischiando nella ripresa di portarsi a casa l’intera posta in palio. Discorso diverso per i Giovanissimi di Claudio Gerini che sono arrivati all’esordio in campionato con solo una settimana di lavoro alle spalle motivo per cui hanno retto solo un tempo.Un po’ di rammarico per non essere risusciti a portare l’intera posta in palio per l’Under 17 è più che legittimo considerando che, dopo una partenza da brividi, sotto di 2 reti dopo solo 10’ con il gol del raddoppio per i padroni di casa su rigore dubbio, Falilò e compagni sono riusciti a tenere molto bene il campo e nella ripresa, dopo aver pareggiato grazie alle reti di Emanuele Nobile e di Leonardo Grossi, hanno avuto anche la possibilità di uscire dal campo sportivo Giulio Merlini con i tre punti.«Un ottimo esordio contro una squadra molto attrezzata – commenta il tecnico dell’Under 17 Gentili – Nonostante la falsa partenza i ragazzi non hanno mai perso lucidità e hanno dimostrato molta personalità. Nonostante il primo tempo si sia concluso sul risultato di due a zero per loro abbiamo giocato bene facendo molto possesso palla e con la Sambenedettese brava nelle ripartenze. Nella ripresa ho cambiato modulo, siamo passati a tre dietro e con il centrocampo a cinque abbiamo preso in mano le redini del gioco alzando il nostro baricentro, stazionando praticamente per tutto il secondo tempo nella loro metà campo. Dopo il pareggio abbiamo avuto anche un paio di occasioni per segnare la terza rete, forse c’era anche un rigore su Morelli che non ci è stato concesso. Comunque al di là degli episodi tutto il gruppo si è espresso in maniera positiva. Non era semplice dopo neanche due settimane di allenamenti. Sono rimasto soddisfatto della prestazione di tutti considerando che abbiamo utilizzato anche sei ragazzi del 2004 a dimostrazione che il nostro obiettivo al di là dei risultati è anche la valorizzazione e crescita dei nostri giovani. Adesso voltiamo pagina e testa alla Ternana».Per l’Under 15 di Gerini invece da salvare c’è solo il primo tempo terminato 1 a 0 per i padroni di casa e con un paio di occasioni che se sfruttate meglio avrebbe permesso ai ragazzi capitanati da Leonardo Grassi di andare al riposo anche sull’1 a 1. Nella ripresa invece il prevedibile calo fisico della squadra reatina che arrivava a questo esordio con meno di una settimana di lavoro ha permesso alla Sambenedettese di dilagare e chiudere una gara con un rotondo e alla fine meritato 4 a 0.«Alla fine non mi posso lamentare della gara che abbiamo disputato considerando che stiamo lavorando solo da una settimana – commenta l’allenatore dei Giovanissimi Gerini – Nel primo tempo finché abbiamo retto fisicamente siamo andati abbastanza bene e abbiamo avuto anche un paio di occasioni per andare sull’uno pari, nel secondo tempo, loro che indubbiamente sono una squadra più pronta, ci hanno schiacciato. La nota positiva è che comunque abbiamo giocato con cinque 2006 in campo e tutti i ragazzi hanno dato il massimo: non posso che fargli i complimenti».Avellino-Casertana rinviataCavese-Fermana 4-0Paganese-Viterbese 2-2Teramo-Gubbio 1-2Ternana-Pianese 5-2Cavese, Ternana e Gubbio 3Viterbese, Sambenedettese, Paganese e Rieti 1Avellino, Casertana, Teramo, Pianese e Fermana 0Avellino-Casertana rinviataCavese-Fermana 1-1Paganese-Viterbese 3-3Sambenedettese-Rieti 4-0Teramo-Gubbio 2-0Ternana-Pianese 3-0Sambenedettese, Ternana e Teramo 3Viterbese, Paganese, Fermana e Cavese 1Casertana, Avellino, Gubbio, Pianese e Rieti 0