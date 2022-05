U15 e 14: Cantalice in chiaroscuro, poker di Accademia Sabina e Poggio Mirteto, ok Velinia

RIETI - Trascorso da tre giorni un altro weekend calcistico, è tempo di ripercorrere tutti i risultati delle squadre reatine impegnate nei campionati regionali e provinciali U15 e 14.

Under 15 regionale (girone B) - XXIV giornata

Ospite del Villalba Ocres Moca (26 punti), Cantalice (sesto a 32) viene travolto 3-0. Luigi Masci, tecnico degli sconfitti, commenta così la gara: «Abbiamo affrontato questo match con molte indisponibilità, che tuttavia non sono scusanti perché ogni giocatore del gruppo ha le potenzialità per poter contribuire alla realizzazione di una bella gara. Stavolta non è andata proprio così: ora con i ragazzi del 2007 ci confronteremo per poter affrontare al meglio le ultime due gare della stagione e per capire come potranno crescere il prossimo anno. Ringrazio, inoltre, i 2008 per il loro carattere e per il loro contributo prezioso e costante».

Under 14 regionale (girone B) - XXIV giornata

Un Cantalice travolgente liquida 4-0 il Futbolclub (15) e si gode l'attuale quinto posto con 50 punti. Decisive le reti di Leonardi, Franceschi, Cornacchiola e Pieri. «Ottima prestazione da parte dei ragazzi, che danno così continuità ai risultati precedenti - afferma il mister Stefano Lotto - Si tratta di 3 punti davvero importanti ai fini della classifica. Veramente un grande lavoro da parte di questo fantastico gruppo».

Under 15 provinciale - XVIII giornata

Poker esterno per l'Accademia Sabina, che si libera dello Sporting Rieti con il risultato di 4-0. I gol della squadra ospite vedono la firma di Petrucci (2), Mancini e Ferraro.

Sorride pure Poggio Mirteto, vincitore 4-2 in casa contro un Poggio Moiano a cui non bastano le reti di Principessa e Spulbert. Per i ragazzi di mister Michele Ciotti, tripletta di uno scatenato Rinaldini e gol di Sechi.

Prova di grande carattere e compattezza per il Velinia che, grazie ad un'autorete avversaria, piega 1-0 il Vigor Rignano Flaminio.

Sconfitta, invece, per il Cantalice fuori classifica: nonostante i gol di Mattei e Berducci, la Pro Fiano vince in trasferta 3-2.

Posticipata al 5 giugno Pro Calcio Studentesca - Passo Corese.

Turno di riposo osservato da Rieti e Nomentum.

Classifica

Nomentum 42; Rieti 36; Accademia Calcio Sabina, Poggio Mirteto 28; Vigor Rignano Flaminio 24; Velinia 22; Passo Corese 15; Pro Calcio Studentesca 11; Pro Fiano 10; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1