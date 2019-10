Ultimo aggiornamento: 13:07

RIETI - Giuseppe "Ciccio" Troise amministratore unico, Luigi "Gigi" Pavarese direttore sportivo. Sono loro i primi due volti nuovi del Rieti post-Curci, coloro sui quali i tifosi e l'intero ambiente amarantoceleste sperano per un rilancio immediato del calcio a tinte amarantoceleste, dopo aver toccato il fondo, questa mattina 17 ottobre, con l'ammutinamento tecnico dei calciatori "senza stipendio".Troise rappresenta il gruppo imprenditoriale campano che ha deciso di investire sul Rieti, mentre Pavarese - dall'alto della sua esperienza pregressa, tra coi Napoli e Avellino - avrà il compito di ricostruire una squadra tecnicamente mediocre, che necessita assolutamente di una rivisitazione.Sia Pavarese, che Troise, oggi pomeriggio saranno a Rieti per rassicurare la squadra, che tra domani e dopo si vedranno recapitare sui loro conti correnti, gli stipendi del bimestre luglio-agosto, ma che non potranno evitare la penalizzazione in classifica (-4) per la quale si proverà a ricorrere.