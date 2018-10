COSI' IN CAMPO

RIETI - Domani, sabato 20 ottobre, torna in campo il Rieti per l'ottava giornata di campionato: Alle 14.30 (diretta su Eleven Sports), sarà sfida al Trapani al "Provinciale". Gara difficile per i ragazzi di Chéu, che però hanno voglia di riscattare il k.o. interno contro la Vibonese. Stesso discorso per il Trapani di Italiano, caduto nel derby dell'infrasettimanale contro il Catania, un ko. che comunque non ha compromesso l'attuale primo posto in classifica.Nonostante la gara sia dal coefficente di difficoltà altissimo il tecnico del Rieti Chéu ci crede: «Ci aspetta una gara difficile, in casa dei primi della classe. Sappiamo che troveremo una squadra che gioca un ottimo calcio, unita e che fa un ottimo possesso palla. Noi da parte nostra proveremo a giocarci tutte le armi che abbiamo a disposizione, abbiamo i colpi per fare un match importante».Quella contro il Trapani sarà la terza gara in una settimana: «Andiamo a disputare la terza gara in una settimana - sottolinea ancora Chéu - ma proveremo a fare il meglio per vincere. Questo è il messaggio che ho dato alla squadra: fare il meglio possibile e provare a portare a casa il risultato».Non sarà facile, perchè il Trapani è indubbiamente una delle squadre più attrezzate del girone, anche nel match di oggi dovrà fare a meno di Garufo, Lomolino e Scognamiglio. Il Rieti invece lascia ancora a casa Dabo, non al top: per il terzino è la seconda esclusione dopo il rientro dai match con la nazionale della Guinea Bissau. Questo è uno degli aspetti che induce a pensare che contro il Trapani non ci saranno cambi di formazione: Chastre in porta, Gallifuoco e Papangelis sugli esterni, poi Pepe e Gigli al centro della difesa. Palma e Diarra a centrocampo, con Maistro, Vasileiou e Cericola a fare da supporto a Todorov, che vuole sbloccarsi in campionato.Al di là di quello che è il modulo, poi la differenza la fa l'atteggiamento in campo, ed è probabile che contro il Trapani, seppur non snaturandosi, il Rieti riproporrà un Gallifuoco "bloccato", con maggiori compiti di copertura che di spinta sulla fascia. Il Trapani di Italiano dovrebbe invece scendere in campo con un 4-3-3: in avanti il tridente sarà composto da Tulli, Evacuo e Golfo.I sette punti in classifica danno ancora una certa serenità, anche se un risultato positivo contro la Vibonese, ovviamente, avrebbe fatto affrontare questa trasferta ancora con meno pressione addosso, una pressione tutta sulle spalle della capolista, chiamata a fare risultato. Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Feliciani di Teramo, coadiuvato da Moro di Schio e Zampese di Bassano del Grappa. Saranno 4 i tifosi amarantocelesti pronti a spingere la squadra, dopo essersi sobbarcati una trasferta infinita, ma dando ancora un segnale di una enorme passione.(4-3-3): Dini; Scrugli, Mulè, Pagliarulo, Ramos; Costa Ferreira, Taugourdeau, Corapi; Tulli, Evacuo, Golfo. All. Italiano(4-2-3-1): Chastre; Gallifuoco, Gigli, Pepe, Papangelis; Palma, Diarra; Maistro, Cericola, Vasileiou; Todorov. All. Chastre: Feliciani di Teramo (Moro- Zampese)Paganese - Catania (sabato, ore 14.30)Reggina - Virtus Francavilla (sabato, ore 16.30)Vibonese - Sicula Leonzio (sabato, ore 16.30)Matera - Casertana (sabato, ore 18.30)Juve Stabia - Monopoli (sabato, ore 20.30)Siracusa - Potenza (domenica, ore 14.30)Rende - Bisceglie (domenica, ore 16.30)Viterbese - Cavese (rinviata)Trapani 16Juve Stabia 15Rende 12Catania, Casertana e Vibonese 10Catanzaro 9Monopoli, Bisceglie, Sicula Leonzio e Cavese 8Rieti e Reggina 7Virtus Francavilla e Potenza 6Siracusa e Matera 3Paganese 1Viterbese 0