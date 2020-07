Rieti, Federico Chini nuovo tecnico del Torri, gruppo storico e nuovi innesti nella rosa, sempre protagonista la scuola calcio

RIETI – La nuova stagione calcistica della Asd Torri in Sabina ha preso ufficialmente il via il 1° luglio e la società guidata dal presidente Fabrizio Del Bianco militerà per il secondo anno consecutivo nel campionato di Seconda categoria puntando a obiettivi importanti con la prima squadra e valorizzando nel contempo la propria scuola calcio. Novità importanti per quanto riguarda la conduzione tecnica con Federico Chini (ex Casperia) nuovo allenatore coadiuvato da Emanuele Renzi mentre Alessandro Tiburzi entra nei quadri dirigenziali della società.

«Siamo pronti per cominciare una nuova avventura – dichiara il presidente - all’insegna del divertimento, dello sport e della voglia di stare insieme. Purtroppo abbiamo vissuto e ancora stiamo vivendo momenti non facili e sicuramente esistono priorità che vanno al di là del calcio dilettantistico ma riteniamo che la nostra energia positiva possa generare ottimismo ed entusiasmo per affrontare e superare questo periodo. Siamo impazienti di rivedere sul campo i nostri bambini della scuola calcio che hanno passato troppo tempo avanti al computer: sono loro la vera energia di tutta la società».

«E’ stato confermato lo staff dirigenziale e gli incarichi degli anni passati con l’aggiunta di altri giovani che hanno deciso di aiutarci nell’aspetto organizzativo e questo ci riempie di gioia ed orgoglio - prosegue Del Bianco - veder apprezzato il lavoro svolto in questi tre anni e l’estensione del nostro gruppo è soddisfacente e significativo. L’arrivo del tecnico Federico Chini ci sprona a portare avanti un progetto importante con la collaborazione di Emanuele Renzi e del preparatore dei portieri Eusebio Rusu: con il nuovo allenatore c’è stata subito intesa e vogliamo affrontare la muova stagione con grinta e determinazione».

«A giorni definiremo anche la rosa giocatori composta da coloro che hanno creduto in noi negli anni scorsi conseguendo ottimi risultati e l’innesto di elementi nuovi di comprovata esperienza. Un ringraziamento – conclude Del Bianco - vogliamo indirizzarlo all’amministrazione comunale di Torri in Sabina che ci supporta fin dall’inizio, ai nostri super tifosi della “Curva dei Bardasci” ed a tutti i torresi che ci mostrano affetto e sostegno!»

