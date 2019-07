IL PRESIDENTE

RIETI - In casa Torri In Sabina si punta sugli stessi elementi della stagione appena trascorsa per affrontare la prossima annata, che con ogni probabilità giocherà in Seconda categoria visto che la squadra sabina ha vinto la Coppa Provincia ed è dunque prima nella graduatoria per il ripescaggio. Niente di meglio di un sorriso sulle labbra per riassumere l’annata del Torri In Sabina, tra le protagoniste di questa stagione, come dice il bilancio dei mister Renzi e Tiburzi, che si godono la quarta posizione in campionato e soprattutto la vittoria della Coppa Provincia. “L’unione fa la forza” è un proverbio più che mai vero per il caso del Torri In Sabina, i cui tecnici hanno appunto unito le forze per ottenere il risultato, insieme a tutta la dirigenza e agli instancabili tifosi, che ricevono i ringraziamenti da tutta la società. Testa alla prossima stagione, per la quale la squadra è riconfermata in pieno.: «Stagione calcistica, e non solo, da incorniciare. Se solo penso che due anni fa eravamo nove amici al bar a discutere sull'importanza di ricostituire un'associazione calcistica a Torri e ora ci ritroviamo ad aver costituito la società, la squadra e anche la scuola calcio, con l'ottimo campionato di quest'anno, vi assicuro che le parole non riusciranno mai a sostituire i sentimenti. Una storia ,la nostra, che nasce dall'amore per Torri in Sabina e per lo sport, in particolare per il calcio. Un'associazione che deve tanto a tutti gli abitanti del paese e a tutti i sostenitori esterni, che da subito hanno apprezzato la nostra voglia di fare e di crescere tutti insieme; un campionato affrontato nel segno del rispetto di tutte le squadre che abbiamo incontrato perché, come diciamo sempre, “si è avversari per soli 90 minuti”. Grazie all'amministrazione comunale, che fin da subito ha creduto in noi supportandoci e sopportandoci, grazie a tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione con grande spirito di sacrificio e ai nostri due super mister: Alessandro Tiburzi e Emanuele Renzi; grazie di cuore alla vera anima di questo gruppo: la Curva dei Bardasci, veri tifosi trascinatori di questo progetto, che ci hanno seguito e sostenuto per tutto il campionato sia in casa che fuori. Grazie a tutti i genitori dei bambini della scuola calcio, che hanno agevolato e non di poco il lavoro del grande mister Alessandro Iacobelli. Prospettive per il futuro? Continuare tutti insieme sulla stessa linea della stagione appena conclusa. Prima di essere una società, prima di essere dirigenti, prima di essere allenatori e calciatori siamo un gruppo di amici e questo è quello che conta, tutto il resto viene da sé».: «Comincia lo scorso maggio questa nuova avventura che per me doveva essere una collaborazione da esterno, visti impegni lavorativi e familiari che tutti noi abbiamo e che sono le nostre priorità. A farmi cambiare idea è stato il nostro DS Simone Magrini, che non ha mai mollato ai miei ripetuti no, e lo ringrazio per questo. Il grazie va esteso al Presidente e a tutti i membri della società, che con tantissimi sacrifici riescono ad essere sempre presenti e il lavoro alla fine paga, l'abbiamo visto. Un ringraziamento speciale va anche al mio collaboratore, ma soprattutto grande amico, Alessandro Tiburzi che ormai da tre anni affronta con me questa esperienza. Per quanto riguarda la stagione eravamo partiti forse pure troppo carichi, visti i molti innesti che abbiamo fatto, e non era facile trovare subito la quadratura della squadra. Inizialmente i risultati non arrivavano, ma come ho già detto prima, il lavoro paga e per questo ringrazio tutti i ragazzi per la loro professionalità, il loro impegno: nonostante tutti lavorino, sono sempre stati presenti anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo ottenuto un ottimo quarto posto in classifica finale, che ci ha permesso di disputare le due partite di coppa in casa, il nostro fortino, dove non abbiamo mai perso anche grazie ai ragazzi della Curva dei Bardasci che ci hanno sostenuto pure nelle trasferte più lunghe. Siamo usciti vincitori dalla coppa contro una delle squadre più forti del campionato secondo me, ma si sa, i rigori sono cosi. Dal punto di vista tecnico, la mia è una grande soddisfazione: lavorare con dei coetanei non è facile ma, come ripeto, la grande professionalità dei ragazzi lo ha permesso. Adesso ce ne andiamo in seconda con tutto il blocco dei ragazzi di quest'anno, che è già una grande soddisfazione».: «Come prima cosa vorrei ringraziare la società per la possibilità che mi ha dato di guidare la squadra nella scorsa stagione, confermandomi anche per la prossima, sempre con il mio collega ed amico Emanuele Renzi. In questo campionato non siamo partiti benissimo, ma nel girone di ritorno siamo venuti fuori e abbiamo chiuso con un più che dignitoso quarto posto. Nella coppa abbiamo messo a segno 6 gol non subendone nessuno, poi la finale giocata contro un grande Fiamignano, a mio avviso la squadra più forte del campionato, l’abbiamo vinta alla lotteria dei rigori, con un seguito di pubblico davvero entusiasmante, come bella è stata poi la festa a Torri. Tutto questo grazie a dei calciatori fantastici sotto ogni punto di vista, che hanno formato un gruppo bellissimo su cui ripartire la prossima stagione, durante la quale l'asticella si alzerà, ma sicuramente saremo pronti per dare battaglia sportiva alle altre squadre. Il merito è anche dellasocietà veramente organizzata in tutti i sensi: sono attentissimi a non farci mancare nulla. un plauso a loro ed alla mitica Curva dei Bardasci».: «Dopo un inizio difficile siamo cresciuti soprattutto di mentalità, era un gruppo con parecchi ragazzi nuovi ed era normale faticare all'inizio. Le nostre ambizioni e quindi aspettative erano già alte, nonostante questa realtà sia nata da poco; questo grazie anche ad una società e a dei mister straordinari come Tiburzi e Renzi, senza dimenticare i tifosi, grandissimi. Siamo pronti per il prossimo anno con la speranza di migliorarci, sapendo che la strada è quella giusta».Portieri: Fabio Di Loreto, Riccardo Broggi.Difensori: Marco Ceccani, Rocco Giorgini , Emanuele Urbani, Diego Polletti, Felice Polletti, Lorenzo Colangeli, Damiano TocciDifensori/Centrocampisti: Manuel Proietti, Rossano VillanucciCentrocampisti: Valerio Latini, Angelo Adami, Stefano Di Rocco, Davide Di Giuliani, CristianoCavallini, Alessio Ricottini, Riccardo Valenti, Andrea Capati, Danilo Tocci, Cristiano CorteseAttaccanti: Giammarco Donati, Alessandro Borgucci, Federico Bussotti, Maurizio Tetto, Wassim Bouduma, Valerio Fioretti, Roberto Carciofali, Cristian Modesti, Willams Zendeli, Paolo Tocci, Luca Susca, Federico Marocchini, Gazmend ZendeliAllenatori: Alessandro Tiburzi, Emanuele RenziPreparatore Portieri: Eusebio RusuPresidente: Fabrizio Del Bianco.Dirigenti accompagnatori: Simone Magrini, Antonio Sartori, Ismaele Pagliani, Simone Marchegiani, Fabio Magrini, Sandro Carusi, Piermaria Ricottini, Giulio Frattali, Marco Del Bianco, Matteo Serangeli, Ezio Fini