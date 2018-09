© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Festa grande per la Asd Torri in Sabina che per il secondo anno consecutivo disputerà il campionato provinciale di Terza categoria e che ha voluto richiamare in piazza Roma i propri sostenitori e la popolazione del paese sabino per la presentazione ufficiale della squadra. In precedenza si era svolta al campo sportivo “F.Luchetti” una dimostrazione dei bambini iscritti alla Scuola Calcio della Asd Torri in Sabina ed a quella de La Sabina di Poggio Mirteto che da questa stagione collaborano nella formazione dei giovani calciatori con i propri istruttori.La stessa Scuola Calcio e tutta la rosa dei giocatori che compongono la squadra della Terza categoria sono stati poi presentati in piazza, unitamente ai componenti dello staff tecnico e quello dirigenziale: un’iniziativa che s’inquadra nell’ottica seguìta dalla società medesima che fin dall’inizio ha voluto inserire l’attività sportiva nel contesto sociale del paese stesso, in simbiosi con le altre associazioni culturali e ricreative del luogo. La serata è poi proseguita con un rinfresco a base di prelibatezze gastronomiche locali ed all’esibizione musicale dalle band “I briganti sabini”.