RIETI – Per il secondo anno consecutivo dirigenti, giocatori e collaboratori dell’ASD Torri in Sabina si prodigano nel periodo estivo per riqualificare nel modo migliore l’impianto sportivo del “Luchetti” e recentemente sono stati effettuati importanti lavori riguardanti la recinzione nella zona di accesso e nel campetto polivalente sovrastante il campo principale.



L’impegno del presidente Fabrizio Del Bianco e dei suoi collaboratori è esteso in questi giorni anche verso un altro obiettivo: il ripristino della Scuola Calcio per bambini dai 5 agli 11 anni con le categorie Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini affidata al tecnico Alessandro Iacobelli che si avvarrà della collaborazione di Luciano Perfetti e Riccardo Buccini. Un progetto a lungo termine che ha trovato come sponsor ufficiale la Bricofer di Forano.



L’iniziativa ha avuto un prologo la settimana scorsa in piazza Roma con una dimostrazione dei bambini del paese denominata “Diamoci un calcio” durante la quale sono stati organizzati diversi giochi ed attività ricreative, oltre a mini-incontri di calcio. L’inizio della Scuola Calcio è previsto per il prossimo mese di settembre e per ulteriori informazioni ed iscrizioni sono a disposizione i numeri telefonici 3475831286 (Matteo) e 3288237404 (Fabrizio).



«Oltre ad intensificare il nostro impegno per il rinforzo della squadra che disputerà il campionato provinciale di Terza categoria – dice il presidente Del Bianco – tutta la dirigenza si sta impegnando al massimo per riportare a Torri anche la Scuola Calcio che riteniamo di fondamentale importanza non solo dall’aspetto sportivo ma anche da quello sociale: non a caso come squadra abbiamo sempre collaborato con le altre associazioni locali e ce la metteremo tutta per affrontare al meglio la stagione calcistica 2018/2019».

